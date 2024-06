Boca empieza a mover el mercado de pases: los nombres que quiere Riquelme para el segundo semestre

Escuchar

Dicen que los buenos equipos se arman de atrás para adelante y Boca parece regirse bajo esa premisa. Tras 14 meses sin títulos (la última vuelta olímpica fue en la Supercopa Argentina de 2022, aún con Hugo Ibarra como DT), el Xeneize planea incorporar al menos cinco futbolistas “de jerarquía” de cara al segundo semestre, aunque con prioridades bien claras: primero la defensa, luego el mediocampo, y por último el ataque.

A diferencia de otros clubes -en especial de Primera y Primera Nacional- Boca no cuenta con un área de scouting abocada al fútbol profesional que tenga por objetivo la detección de talentos y el seguimiento pormenorizado de futbolistas en las diferentes ligas del mundo. En Boca, ese trabajo es llevado a cabo (a medias) por los integrantes del Consejo de Fútbol (Raúl Cascini, Marcelo Delgado, Mauricio Serna, Jorge Bermúdez), que analizan jugadores ofrecidos por distintos empresarios y sugieren opciones de acuerdo con su olfato y gusto personal.

La última palabra es absoluta propiedad de Juan Román Riquelme, quien posee a su vez una amplia agenda de contactos entre los que figuran algunos exjugadores de Boca (Leandro Paredes, Éver Banega, Jonathan Calleri) y otros con presente o pasado en las principales liga de Europa (Arturo Vidal, James Rodríguez, Lucas Torreira). Sin embargo, la urgencia por comenzar a poblar un plantel diezmado obligó a la dirigencia xeneize a centrar la búsqueda de refuerzos en futbolistas más terrenales y con posibilidades completas de integrarse al plantel durante las primeras semanas de pretemporada en Ezeiza.

Gary Medel, con la camiseta de Vasco da Gama, club con el que acaba de rescindir contrato

El primero en subirse al barco será Gary Medel, exvolante de Boca (48 partidos, 7 goles, entre 2009 y 2010) devenido marcador central. El chileno, de 36 años, rescindió su vínculo con Vasco da Gama (le quedaban seis meses de contrato) y, según informó el propio club, llegará en estas horas al país para realizarse la revisión médica y firmar contrato hasta diciembre de 2025. El Pitbull reforzará una zaga disminuida por las constantes lesiones de Marcos Rojo y Cristian Lema, el conflicto con Nicolás Valentini (se irá libre ahora o a fin de año) y el bajón futbolístico de Nicolás Figal, que este miércoles actuó para los suplentes (jugó el juvenil Di Lollo) pese a la ausencia de Rojo por expulsión.

Uno de los primeros pedidos de Martínez fue un zaguero de experiencia “que se ponga la camiseta y juegue”. Medel no estaba en la lista de candidatos, aunque su llegada contó igualmente con el aval del entrenador. El central favorito del DT es el pampeano Aaron Anselmino, juvenil de 19 años que este martes se reincorporó al trabajo tras superar un desgarro. El plan de Martínez es llevarlo de a poco y que vaya agarrando ritmo con el correr de los partidos, rodeado de jugadores con recorrido. ¿Rojo? Tras ofrecer disculpas por su expulsión ante Platense, el fin de semana pasado trascendieron imágenes del defensor en un boliche de La Plata y jugando un torneo intercountry en Lisandro Olmos, en las afueras de esa ciudad. Martínez lo tiene apuntado y baraja seriamente la posibilidad de que Rojo, pese a ser el capitán del equipo, no comience el semestre en el 11 titular. Ante esta situación, Boca volvió a iniciar charlas por Alan Franco, central zurdo de 27 años que estuvo muy cerca de llegar al club en septiembre de 2023. San Pablo aceptaría negociarlo, aunque Luis Zubeldía, DT del equipo, lo considera una pieza esencial de su defensa.

Alan Franco es titular en San Pablo, pero Diego Martínez lo quiere sí o sí @saopaulofc

La mayoría de las caras nuevas tendrán que ver con la convocatoria de cuatro futbolistas a la Selección Argentina Sub 23 que competirá en los Juegos Olímpicos de París y que no estarán presentes en la decisiva fase ante Independiente del Valle por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El mediocampo titular no estará presente en la ida con los ecuatorianos: Kevin Zenón, Ezequiel Fernández y Cristian Medina son una fija en la lista de Javier Mascherano, mientras que Pol Fernández recibió su tercera tarjeta amarilla ante Fortaleza y se perderá el primer compromiso. Además, Leandro Brey también viajará a Francia y su lugar en el banco lo ocupará Javier García. Medina, a su vez, es el jugador a vender en el actual mercado de traspasos. Aunque acaba de cumplir 22, acumula casi 150 partidos con la camiseta de Boca y la intención del Consejo es “no cortarle la carrera” en caso de que aparezca una buena oferta.

La ausencia de variantes en ese sector neurálgico del campo de juego fue uno de los grandes problemas que afrontó Martínez en estos primeros meses en el club, en los que debió improvisar más de la cuenta y promover al plantel profesional a juveniles como Mauricio Benítez (20 años) y Milton Delgado (18), quienes posiblemente retornen a Reserva. En ese sentido, la idea es sumar dos volantes centrales y un eventual reemplazante de Medina.

Fausto Vera celebra un gol con la camiseta de Corinthians; el ex Argentinos Juniors es pretendido por Riquelme Andre Penner - AP

Por quienes más se avanzó en los últimos días fue por Fausto Vera y Tomás Belmonte. El ex Argentinos Juniors ya sonó en Boca en el mercado de pases anterior y es una de las grandes debilidades de Juan Román Riquelme. Corinthians mantenía una deuda de 3.450.000 dólares con Argentinos Juniors y Boca debía hacerse cargo de esa suma para poder contar con el jugador. Las charlas no avanzaron, pero Vera siguió en el radar del Xeneize. La primera oferta de Boca, de US$2.000.000 por el 50% del pase, fue rechazada por el conjunto brasileño, que en julio de 2022 se comprometió a abonar el cuádruple de esa cifra por el 70%. de la ficha. La segunda propuesta llegaría antes del fin de semana e incluiría un monto superior por un mayor porcentaje del pase del volante. Su llegada no es sencilla: a Vera también lo quiere su ex DT Gabriel Milito para el Atlético Mineiro, que jugará octavos de Libertadores con San Lorenzo. El club galo habría ofrecido una importante suma de dinero más el pase de alguno de sus arqueros suplentes, ya que el Timao aún no le encontró sucesor al recién retirado Casio. A principios de año, Corinthians rechazó una oferta de Olympiacos por 6.000.000 de dólares.

Belmonte, por su parte, alterna en el Toluca de México y se encuentra de vacaciones en Buenos Aires a la espera de resolver su futuro. Estuvo a punto de firmar con Boca a mediados de 2022, cuando Lanús buscaba adquirir el 50% de Jorman Campuzano. El Xeneize pidió a cambio la mitad del pase del Toto, cuya parte con Boca ya estaba acordada de palabra. Sin embargo, Lanús quiso incluir otros jugadores en la negociación y el acuerdo no prosperó. En julio de 2023, el Granate transfirió a Belmonte al Toluca en una cifra cercana a los 4 millones de dólares (más bonus, menos algunos impuestos), por el 80% del pase. El rubio dio el OK para volver al país y Boca intentará cerrarlo cuanto antes.

Tomás Belmonte alterna en Toluca; también lo busca Luis Zubeldía, su ex DT en Lanús, para reforzar San Pablo Jam Media - Getty Images South America

¿Qué podría entorpecer las charlas por Belmonte? Un llamado de Luis Zubeldía para sumar a Toto al plantel de San Pablo, otro de los buenos equipos de la Copa Libertadores. Es allí donde asoma otra de las opciones que Boca tiene para el puesto: Giuliano Galoppo. El exjugador de Banfield no encaja del todo en la idea de Zubeldía y podría buscar nuevos rumbos. El Tricolor pagó 8.000.000 de dólares (más bonos) por el 90% del pase y, en caso de liberarse del futbolista, intentará recuperar la inversión. En Boca gusta y podría ser un plan B en caso de que no avance lo de Belmonte. Por Toto, el Xeneize baraja dos propuestas: 5,5 millones por el 70% o 3,5 por el 50.

Otro volante fue ofrecido fue Lucas Robertone, recién descendido con el Almería. Boca consultó condiciones, pero su arribo no es factible. El club lo declaró intransferible, interesa en varios equipos de España y su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros.

Alan Velasco, durante un entrenamiento en Dallas, donde se recupera de una lesión de rodilla @alanvelasco10ok

¿Arriba? “Arriba ya nos reforzamos”, bromean desde el predio de Ezeiza en relación a la recuperación de Exequiel Zeballos, quien se entrena prácticamente a la par de sus compañeros tras dejar atrás una lesión de ligamentos cruzados anteriores y del menisco externo de la rodilla derecha. Aun así, Boca también busca opciones en ataque. El nombre de Alan Velasco, con un año y medio más de contrato en el Football Club Dallas, es uno de los que más atraen. El ex Independiente no juega desde noviembre de 2023 por una lesión similar a la de Zeballos y estaría en condiciones de reaparecer a partir del próximo mes. Si los números cierran, Boca hará un intento por contratarlo y hasta ofrecería adquirir un porcentaje del pase.

Apellidos que ilusionan en un Boca necesitado de más gloria.