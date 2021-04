Boca: la lista copera, con 7 bajas, 12 juveniles y el nombre menos esperado

De los 35 futbolistas que forman parte de la lista de buena fe que Boca oficializó anoche para la Copa Libertadores, 7 no están en condiciones de jugar el miércoles, en el debut ante The Strongest en la altura de La Paz, adonde tampoco viajará Carlos Tevez.

Hasta el momento son cuatro las bajas por haber dado positivo de Covid 19: Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Marcos Rojo y Edwin Cardona. Pero la semana comenzó con una noticia que alivia: del equipo completo que compartió el banco de suplentes con el volante ofensivo colombiano (Javier García, Emmanuel Más, Renzo Giampaoli, Agustín Sandez, Gonzalo Maroni, Ignacio Fernández, Leonardo Jara, Franco Soldano, Agustín Obando, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez) ninguno dio positivo en el hisopado realizado hoy.

Al mismo tiempo, Mauro Zárate se realizó estudios bien temprano y está a la espera de que los especialistas determinen su su lesión en el gemelo izquierdo es una distensión o un desgarro .

Durante la mañana de este lunes se confirmó la ausencia de Carlos Tevez. Tal como lo venía planificando, Russo decidió no sumarlo a la delegación. “Conociéndolo a Miguel, creo que me va a decir que me quede en Buenos Aires. Aunque a mí me gustaría viajar a La Paz . Es un desafío para mi ver si puedo jugar tres partidos en la semana”, se había postulado el Apache luego del triunfo sobre Atlético Tucumán. Por la tarde, a las bajas se sumó el arquero Esteban Andrada, aislado por contacto estrecho de un caso positivo.

Pero el caso más curioso es el del que aparece anotado con el dorsal número 31: Cristian Pavón. A tres meses y medio de que gambeteara la posibilidad de jugar para Boca las semifinales de la Copa Libertadores 2020, el delantero tendría un lugar asegurado en la lista de buena fe de la edición 2021 del torneo continental.

La contradicción tiene su explicación. El delantero podría haber jugado contra Santos a comienzos de enero, e incluso su aporte podría haber sido más que útil en una instancia tan determinante. Pero confiado en que seguiría en la MLS, demoró su reincorporación al plantel y Russo finalmente no lo inscribió .

Lo demás es historia conocida. Al discreto 0 a 0 en la Bombonera le continuó el lapidario 0-3 sin alma, sin garra y sin corazón en suelo brasileño, que dejó al club de la Ribera al margen de la gran definición con Palmeiras en Rio de Janeiro.

La presencia de Pavón es una de las decisiones que más sorprende del entrenador Miguel Angel Russo

De no querer jugar en Boca a estar en la lista

Desde entonces a hoy, el horizonte de Pavón viró 180 grados. A su falta de reacción para sumarse al trabajo del plantel una vez concluido su préstamo (regresó a su Córdoba natal desde que finalizó la temporada en Estados Unidos en octubre del año pasado y recién pisó el Complejo de Ezeiza el viernes 8 de enero) le continuó un tema físico: una fibrosis (sobrehueso) en los dos tobillos.

Después de varias idas y venidas, cuando tomó la decisión de operarse también recibió la noticia que esperaba: Boca aceptó el 11 de febrero la última oferta de Los Ángeles Galaxy. Según le confiaron desde el club a LA NACION a las arcas del club de la Ribera iban a ingresar algo más de US$ 7.000.000 netos, libres de impuestos por el 50 por ciento de su ficha. El monto total de la operación sería de US$ 10.000.000, de los cuales además se debían descontar los US$ 600.000 que el equipo americano ya pagó por el préstamo de 18 meses.

Pero entonces hubo otro inconveniente. Enterados de la inminente venta de Kichán, Gisela Marisol Doyle y su abogado, Luciano Bartolomé Bocco, reaccionaron para dar un paso más en la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que fue presentada a principios de 2020 y tomada por la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello: pidieron una medida cautelar de prisión preventiva o bien de prohibición de salida del país. “Existen vehementes indicios de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación”, fue uno de los argumentos presentados por el defensor, que agregó que “resulta de vital importancia su permanencia a los fines de la tramitación de la presente causa”.

Entonces, después de entrenarse en un gran nivel en cada práctica y de haber encandilado a Miguel Ángel Russo (que habló con él y le aseguró que lo quiere en el equipo) Pavón finalmente se operó. La intervención por la fibrosis (sobrehueso), a cargo del Doctor Jorge Batista, fue un éxito. Y la rehabilitación le daba el tiempo suficiente para resolver sus cuestiones judiciales y deportivas al mismo tiempo , ya que tanto la Libertadores como la MLS comenzaban a mediados de abril. “Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Todo está bien”, escribió el cordobés en su cuenta de Instagram el 17 de febrero, después de salir del quirófano.

El 22 de marzo, Pavón se adelantó a la citación que tenía para el día siguiente y se presentó en los Tribunales de Alta Gracia, donde se abstuvo de declarar. El futbolista llegó al despacho del fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien lleva la causa, junto con sus abogados defensores. A partir de la presentación del jugador, su defensa pudo acceder al contenido y las actuaciones judiciales del expediente. Pero al futbolista le ratificaron que no puede salir del país sin autorización de la Justicia y, ante su pedido formal de cambio de domicilio a otro país, la Fiscalía estableció que debe acreditar “motivos y razones”.

La acusación aportó al expediente “videos, chats y audios de teléfonos celulares”. Pavón hizo una contradenuncia por presunta “extorsión”. “Sólo deseo que la Justicia sea justa, porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento. Un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos, no la tuviste conmigo”, escribió Doyle en enero en su Instagram en un posteo en el que estaba la foto del delantero.

El futuro llegó

De los 35 futbolistas que integran la lista de buena fe de Boca, 12 nacieron en el nuevo milenio. Ellos son el arquero Agustín Lastra, los defensores Renzo Giampaoli, Agustín Sández y Nicolás Valentini, los mediocampistas Aarón Molinas, Ignacio Fernández, Exequiel Zeballos, Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina, y los delanteros Agustín Obando y Luis Vázquez.

El número de juveniles es muy elevado (32 por ciento), sobre todo si se tiene en cuenta lo infrecuente que fue en toda la carrera de Miguel Russo como entrenador apostar a chicos para competir en la Copa Libertadores. Pero más allá de la entusiasta iniciativa del Consejo de Fútbol de apostar a los chicos del club, también se produce una necesidad, que es consecuencia directa de la pandemia . Ante el riesgo real de posibles contagios masivos, la Conmebol amplió hasta 40 el número de integrantes de cada plantel, a los efectos de que los clubes siempre tengan la posibilidad de presentar equipo, más allá de los más que factibles contagios. Dentro del plantel copero hay cuatro más surgidos del semillero azul y oro: Javier García, Eros Mancuso, Nicolás Capaldo y Carlos Tevez.

Al mismo tiempo, la lista deja margen para las suposiciones, rumbo al mercado de pases de junio, al cual tanta expectativa tiene el club. De los cinco números que quedarían disponibles, hay dos que se destacan: el 7 y el 9. ¿Los utilizarán el uruguayo Edinson Cavani y Darío Benedetto a partir de los octavos de final, en caso de que Boca logre avanzar a esa instancia? Solo el tiempo podrá responder esa pregunta.

Boca viajará mañana a las 9 a Santa Cruz de la Sierra , primera escala en Bolivia antes de subir el mismo miércoles a La Paz, para contrarrestar lo máximo posible los efectos de los 3600 metros de altura sobre el nivel del mar.

Los nombres y los números de Boca

1- Esteban Andrada

2-Lisandro López

3-Emmanuel Mas

4-Julio Buffarini

5-Carlos Zambrano

6-Marcos Rojo

8-Edwin Cardona

10-Carlos Tevez

11-Eduardo Salvio

12-Agustín Lastra

13-Javier García

14-Nicolás Capaldo

16-Aaron Molinas

17-Agustín Rossi

18-Frank Fabra

19-Mauro Zárate

20-Gonzalo Maroni

21-Jorman Campuzano

22-Sebastián Villa

23-Diego González

24-Carlos Izquierdoz

26-Ignacio Fernández

27-Franco Soldano

29-Leonardo Jara

30-Exequiel Zeballos

31-Cristian Pavón

32-Agustín Almendra

33-Alan Varela

34-Agustín Obando

35-Renzo Giampaoli

36-Cristian Medina

37-Agustín Sandez

38-Luis Vázquez

39-Nicolás Valentini

40-Eros Mancuso.