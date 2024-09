El mensaje de Mauricio Macri contra Riquelme por la derrota de Boca ante River

Escuchar

El excandidato a vicepresidente de Boca, Mauricio Macri, publicó un mensaje contra Juan Román Riquelme por la derrota del Xeneize 0-1 ante River en el Superclásico que se jugó este sábado en la Bombonera. “Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca. Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha”, sostuvo el exmandatario de la Nación en X.

En su posteo, Macri compartió un breve hilo de tuits de su compañero de fórmula, Andrés Ibarra, en las elecciones que Boca celebró en diciembre del año pasado. Entre ellos, el excandidato a presidente del club incluyó un video que denuncia algunas supuestas irregularidades en la gestión que comanda el ex 10 de Boca.

“Lo de ayer fue un claro ejemplo de lo que les anticipamos: falta de gestión y total improvisación por parte de Riquelme al frente de nuestro querido Boca: fútbol profesional sin resultados y sin rumbo, socios afuera, colados por todos lados, entradas para los amigos, comportamiento inapropiado de los jugadores con sus hinchas”, escribió Ibarra. Y arremetió: “¡Una autocracia y soberbia sin límites! Esto no es el Boca grande que queremos para los socios y sus hinchas. Esto es una vergüenza desde hace tiempo”.

Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca. Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha. https://t.co/TY4cR5b8U6 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2024

En las elecciones en Boca de fines del año pasado, Riquelme y Macri tuvieron un ida y vuelta que fue tomando vuelo a medida se acercaba la fecha de la votación, sufragio que ganó el ídolo xeneize. Debido a una causa judicial iniciada por la oposición en referencia al padrón, el proceso electoral sufrió demoras y suspensiones. Desde la Bombonera, el ex 10 aseguró que la intención de Macri e Ibarra era privatizar la institución. “El club es de los hinchas. Quiero que voten todos. Estos tres personajes lo quieren para ellos, lo quieren privatizar”, fustigó entonces.

Más críticas contra Riquelme

Pero el presidente de Boca no solo fue blanco de críticas de parte de Macri e Ibarra, sino que este sábado, apenas unos minutos después de finalizado el Superclásico argentino, el propio presidente Javier Milei, confeso hincha de Boca, también apuntó contra Riquelme. “No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos” , escribió el mandatario nacional en la misma red social.

No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos. pic.twitter.com/s3KnUHDDEP — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2024

El partido por la fecha 15 de la Liga Profesional estuvo lleno de tensiones adentro y afuera de la cancha luego de que un gol de Milton Giménez fuera anulado y Sergio “Chiquito” Romero se peleara con un plateísta. La gestión del técnico Diego Martínez al frente del equipo profesional xeneize no es lo único que está en duda en Boca.

La frase “no hay tal cosa como un almuerzo gratis” alude, en realidad, al título del ensayo There is no such thing as a free lunch del economista Milton Friedman, citado por Milei en casi todos sus discursos con un dejo de explicaciones técnicas. No sería la primera vez que el mandatario se opone a la gestión riquelmista.

A fines del año pasado, el Presidente se acercó a la Bombonera para votar en los comicios por la lista que llevaba a Ibarra a la cabeza y al expresidente Macri como vice. Antes de eso, Milei había manifestado ser hincha de Boca hasta la llegada de Riquelme al club: “Era de Boca hasta que [Daniel] Angelici lo trajo a [Juan Román] Riquelme para robar“.

