Independiente del Valle, un viejo enemigo íntimo de Boca, conocido como el “Matagigantes”, pero que ya no causa miedo

Escuchar

El Club de Alto Rendimiento Especializado Independiente del Valle es un pequeño equipo. Lejos, demasiado lejos de los gigantes ecuatorianos, como Barcelona de Guayaquil, Emelec o Liga Deportiva Universitaria. Sin embargo, lleva años en la conversación principal del fútbol sudamericano, y eso incluye cruces y triunfos contra equipos argentinos. También derrotas, desde ya, como un no tan lejano 0-2 contra San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, una de las razones por las que acabó en el puesto tres de cuatro integrantes del Grupo F de la Copa Libertadores, detrás de Palmeiras y el Ciclón.

Esa situación lo derivó a la Copa Sudamericana, en la que se presenta este miércoles, frente a Boca, a las 21.30, en su estadio de Quito, un pequeño escenario para 12.000 espectadores, presentado en marzo de 2021. El modelo de Independiente del Valle es tan singular que no se parece a otros clubes sudamericanos que tienen dueños. Es un club de fútbol basado en dos estructuras que se comunican, pero que no se retroalimentan: las divisiones menores y el plantel profesional. Dentro de los postulados, el fútbol profesional de IDV tiene que ser autosustentable y no depender de las transferencias de futbolistas para financiarse.

Michael Hoyos, en el encuentro frente a San Lorenzo Gustavo Garello - AP

Sin importar los resultados deportivos -que suelen ser muy buenos- ni el balance entre compras y ventas de futbolistas, el club destina cada año no menos del 30 por ciento de su presupuesto total al desarrollo de su cantera. Eso incluye la formación académica (escolar y futbolística) de todos los juveniles varones y mujeres de su estructura, así como las prestaciones de su Centro de Alto Rendimiento, que tiene 7 canchas de fútbol, un gimnasio de última generación, aulas y dormitorios.

“Cuando un club pasa por un lugar para mirar jugadores, Independiente del Valle ya pasó tres veces”, contó tiempo atrás a LA NACION un conocedor de la metodología de trabajo. Su política de scouting de futbolistas es señalada como una de las claves del éxito en el fútbol ecuatoriano. Su fuente de conocimiento y método para el fútbol infanto-juvenil es la Aspire Academy de Qatar. Una regla de oro del club es que todos aquellos que tienen tareas formativas también deben exhibir credenciales de formación académica.

"Tres atrás": Javier Gandolfi es el entrenador del equipo ecuatoriano LUIS ROBAYO - AFP

Como parte de una transformación iniciada en 2007, liderada por un grupo de empresarios que maneja los hilos, el club lleva ganados ocho títulos nacionales e internacionales, entre los que se destacan la Copa Sudamericana (2019 y 2022), la Serie A de Ecuador (2021), la Recopa Sudamericana (2023), además de la final de la Copa Libertadores que alcanzó en 2016.

La exitosa combinación entre lo empresarial y lo futbolístico (al menos, en este caso), permitió una inversión hace un año. Michel Deller, dueño de Independiente del Valle, compró al Atlético Huila, una entidad del fútbol colombiano que compite en la Serie B. Tanto poderío, sin embargo, no se traslada literalmente sobre el césped. El equipo que conduce Javier Gandolfi, DT que marcó un suceso en Talleres, no es la sensación en la actualidad. Ya no causa miedo, más allá de que quedó en la cúspide del torneo local, con 35 puntos en 15 partidos, con cuatro unidades más que Barcelona y a cinco de distancia de Liga, en la primera etapa del certamen.

Empieza la semana y cada vez falta menos para volver a encontrarnos en 🏡.

⚽️ #IDV 🆚 @BocaJrsOficial

🏟️ Estadio IDV

⏰ 19h30

🗓️ 17/7/24 pic.twitter.com/qbrKXJumwZ — Independiente del Valle (@IDV_EC) July 15, 2024

Para Boca es la oportunidad de saldar una vieja deuda con el “Matagigantes”. Se trata de una revancha cocinada desde hace ocho años, cuando en la Libertadores 2016 los negriazules eliminaron al equipo xeneize en las semifinales, cuando ya saboreaba la final. Ese triunfo le dio el sobrenombre a Independiente de Valle, que entonces empezaba a hacerse conocido en la región.

El desquite se disputará el miércoles 24 en la Bombonera. Y el ganador de esta llave jugará en agosto con Cruzeiro en los octavos de final. El elenco ecuatoriano se coronó en la Sudamericana en 2019 y 2022. Tomó como un pequeño fracaso caer en la repesca al quedar tercero en su zona de Libertadores. Eso sí: tendrá a su pibe maravilla, Kendry Páez, de 17 años, crédito de Ecuador, y que cuando cumpla la mayoría de edad, viajará rumbo a Londres. Chelsea lo espera, a cambio de 18 millones de euros por su traspaso, dejando el 20% de los derechos económicos para Independiente del Valle. Un dineral.

Kendry Páez siguiendo la marca de Lionel Messi

El equipo ecuatoriano, además, se reforzó con el colombiano Jeison Medina, un delantero colombiano. ¿Cómo sería la formación frente al debilitado Boca de Diego Martínez? Una pista: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Beder Caicedo; Joao Ortiz, Christian Zabala, Kendry Páez y Renato Ibarra; Junior Sornoza y Renzo López.

Los Rayados del Valle no hay tuvieron más fogueo que los entrenamientos, pues todavía no se reanuda el torneo ecuatoriano de 2024; al menos, ganaron la primera etapa, lo que les garantiza un cupo en la final y en la Copa Libertadores del próximo año. El certamen se reanuda el 2 de agosto.

Aquel impacto de Independiente del Valle en la Bombonera, hace ocho años, por la Copa Libertadores Daniel Jayo - LA NACION

Boca está envuelto en un serio conflicto interno: por un inconveniente con la diferencia horaria con Paraguay, no cumplió los plazos que otorgó la Conmebol, viajará a Quito con varios juveniles y ninguna de las incorporaciones. Juan Román Riquelme, el presidente, no hizo autocrítica y, al mismo tiempo, pidió que también sean estrictos con el equipo ecuatoriano, que jugará en su pequeña cancha, a pesar de que el organismo sudamericano suele exigir que los estadios tengan una mínima capacidad de 20.000 lugares. “Si Conmebol tiene un reglamento tan estricto y el estadio no cumple las normas, deberán ser igual de estrictos con ellos”, advirtió Román.

Santiago Morales, gerente de la entidad, fue tajante: “El estadio está habilitado. Cumple con todos los requisitos de Conmebol y AFA”.

LA NACION