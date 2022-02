Sebastián Battaglia habló sobre los juveniles de Boca y respondió acerca de la situación de Cristian Pavón

En la previa a al encuentro en el que Boca enfrentará a Colón por la primera fecha de la copa de la Liga Profesional, el director técnico del Xeneize, Sebastián Battaglia dio una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre cómo afrontarán los distintos campeonatos, la función de los juveniles, y la competencia interna para ocupar los distintos puestos dentro del plantel titular. Respecto al encuentro del domingo, el DT aseguró que vienen trabajando muy bien. “El equipo titular en la ya lo tengo en la cabeza”, remarcó.

“Vamos camino a tener un grupo fuerte. La verdad hay una competencia muy buena, con jugadores de jerarquía, con experiencia, mezclado con chicos que tienen un muy buen nivel, y que van empujando a los que están para que no se queden en su rendimiento. Sabemos que en la cancha solo entran 11 y eso va a ser siempre así. Si entendemos eso, va a generar que el grupo sea fuerte” explicó el DT.

Sebastian Battaglia - Entrenamiento de Boca Juniors - Centro de Entrenamiento de Boca Juniors en Ezeiza - 19 de enero de 2022 Prensa Boca Juniors

Ante la pregunta de qué lugar ocupan los juveniles dentro de este nuevo plantel, explicó que los jugadores tuvieron su lugar y han tenido minutos de juego durante los últimos partidos y durante la temporada anterior. “Los conozco a todos muy bien y nos han dado una muy buena mano el año pasado. Este año siguen creciendo, mostrando cosas muy buenas. Todos tienen su proceso. Todos lo hemos tenido. Yo lo he tenido. Salvo cracks, como Tevez, que se afianzó muy de joven, todos han tenido su momento para afianzarse y ser titular. Yo a los 19 años no me había ganado la titularidad y alternaba. Salvo después del 2003, ahí tenía mi titularidad asegurada. Los chicos nos han acompañado muy bien. Estamos muy contentos con eso, además del crecimiento que están teniendo, de su manera de entrenarse, de cómo aportan al grupo y de la competencia que hacen tener entre los demás”.

En ese mismo sentido, el entrenador cree que el Changuito Zeballos está teniendo un gran crecimiento y asegura tener mucha confianza en él. “Lo vamos llevando como creemos nosotros que es la mejor manera. Yo en el 2000 le metí un gol a River en el verano, y no arranqué de titular. Hay que tener paciencia”

Sebastian Battaglia - Entrenamiento de Boca Juniors - Complejo Pedro Pompilio - Casa Amarilla - 24 de septiembre de 2021 - Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma Prensa Boca Juniors

Con respecto a la competencia interna por los distintos puestos dentro del plantel, Battaglia cree que es muy buena, sumada a los refuerzos que agregan mucho “no solo por la jerarquía sino por su experiencia” y asegura estar muy contento con eso. “Hoy tenemos por delante muchos partidos en muy poco tiempo, por lo que necesitamos que los jugadores estén todos bien, y que estén involucrados” sentenció.

“Nosotros vamos a afrontar todos los campeonatos que tenemos por delante. Ahora viene la LPF, y luego vendrá el momento de la copa Libertadores. Tenemos una dificultad, con los muchachos que están suspendidos, pero trataremos de ser protagonistas en todo. La copa libertadores siempre ha sido algo importante para esta institución” dijo el DT.

Sobre tipo de juego, el DT argumentó: “más allá de cómo nos paremos en la cancha, lo importante es la predisposición que tengamos para ser protagonistas. Las ganas que tenga el equipo para presionar, para intentar ganar y ser inteligente a la hora de ganar un partido”.

Y ante la consulta sobre si Pavón formará parte del plantel, y si la determinación de que lo haga o no es de él o de la dirigencia, Battaglia aseguró: “La decisión de si va a estar o no, la tomo yo. Después él tiene que definir su futuro el día de mañana. Ojalá tenga la posibilidad de renovar, pero son cosas que no me involucran. Hoy es parte del plantel”.