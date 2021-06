Boca: la incertidumbre por los refuerzos de jerarquía que costará conseguir y porque las bajas del plantel serán mucho más que las altas

La decisión que tomó Carlos Tevez de irse de Boca le dejó a Miguel Ángel Russo la ratificación de que para los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que enfrentará a Atlético Mineiro, tendrá menos soldados de los que tuvo a disposición para la primera etapa. Es que la salida del ídolo es una de las seis que ya están confirmadas y se verán reflejadas a partir del 30 de junio. Y los cambios permitidos en la lista de buena fe para la próxima instancia tiene un límite de cinco...

Cantidad no significa calidad. Es una realidad del fútbol: si el Consejo de Fútbol logra refuerzos de jerarquía y potencia al grupo de futbolistas que se quedarán hasta armar un equipo más competitivo, el xeneize podrá aspirar a mejorar las versiones colectivas apáticas del último tiempo y a vencer a los brasileños, acaso los que mejor rendimiento mostraron en la etapa de grupos. Además, los refuerzos pueden ser más que cinco: en ese caso, el que llegue tendrá la condición de aceptar no ser considerado. No obstante, la lupa estará puesta en cuáles sí utilizará.

Nicolás Capaldo, uno de los jugadores que perderá Russo: será vendido a Austria Pool Argra

Lo cierto es que la primera lista presentada podía ser de hasta 50 jugadores, algo que Conmebol amplió debido a la pandemia y las posibilidades de brotes de contagio del virus. Boca decidió limitarla en 35, integrando ya a 15 juveniles. Es decir, el plantel ya era corto y ahora más con la decisión de Mauro Zárate de ejecutar la misma cláusula de rescisión unilateral que aplicó Tevez, la ya confirmada ida de Julio Buffarini, la decisión del Consejo de no comprar el pase de Franco Soldano y de no renovar los contratos de Leonardo Jara y Emmanuel Mas.

Las salidas de Capaldo y Andrada

Incluso, entre las mayores seguridades respecto a salidas, podrían sumarse la del propio Nicolás Capaldo, que está muy cerca de ser vendido al Salzburgo, de Austria, y la de Esteban Andrada, el dueño del arco, a Monterrey. Todavía no está cerrada la transferencia del arquero, pero la negociación avanzó bastante. Ocho pérdidas contra (máximo) cinco reemplazos en los que por ahora no se vislumbran arribos de peso: por el momento, las negociaciones más activas y cerca de cerrarse pasan por el ámbito local con el volante Esteban Rolón y el delantero Norberto Briasco, ambos de Huracán, y el atacante Nicolás Orsini, de Lanús.

Esteban Andrada está con muchas chances de continuar su carrera en Monterrey, de México Pool Argra

Hay tiempo, claro. El 13 de julio recién llegará la hora de toparse, en la Bombonera, con el equipo de Belo Horizonte. Pero si hoy tuviera que salir a disputar ese compromiso de ida, la lista de buena fe se reduciría a 27 jugadores, en los que en más de un puesto debería acudir a la titularidad de los más inexpertos.

Porque, como se ve, el lateral derecho quedaría descubierto y el que está entre los disponibles únicamente es Eros Mancuso, el juvenil de 22 años que aún no debutó. El que volverá desde Gimnasia es Marcelo Weigandt, pero -en caso de incluirlo- gastaría uno de los cinco cambios en alguien que no deja de ser un chico con algunas vivencias en primera. Otra cosa sería contratar al peruano Luis Advíncula como pretenden Juan Román Riquelme y el entrenador Russo, pero lo cerca que está su club -Rayo Vallecano- de ascender en España dificultaría la intención.

Si Russo tuviera que armar el equipo de Boca hoy, en función de los futbolistas disponibles, formaría con Rossi; Mancuso, Zambrano, Lisandro López, Izquierdoz y Fabra; Almendra o Cardona, Varela y Medina; Villa y Vázquez

En el mediocampo no quedaría más remedio que seguir apostando por el crecimiento forjado de Medina, Almendra y Varela, acaso el más ratificado desde el nivel. “Pulpo” González mantiene las dudas acerca de si su estado físico y, por ende, futbolístico están para salir a la cancha como titular, mientras Campuzano no escapa del bajo nivel. Detrás de ellos, más chicos: “Equi” Fernández y Aaron Molinas. Y más creativos, Cardona y Maroni (pretendido por Lanús).

Alan Varela, uno de los pocos que se ganó la titularidad con buenos rendimientos Pool Argra

En el ‘9’ no hay vueltas: la única referencia de área es Luis Vázquez, el veinteañero que apenas suma un partido de titular (ante Claypole) y un puñado de minutos como suplente, pero que a la vez es la sensación de la Reserva y pide a gritos posibilidades. No hay más alternativas goleadoras ya que el resto de atacantes son extremos, como el caso de Villa, Pavón, Salvio (aún en la recuperación por la rotura de ligamento cruzado), Obando y Zeballos.

Obvio, la principal mira está puesta en reforzar el puesto de centro delantero y no sólo con los apellidos ya nombrados: la misión estará en incorporar fuertemente a hombres del exterior. El apellido que más retumba es el del colombiano Roger Martínez, ex punta de Racing y Aldosivi. También empezó a rumorearse el de su compatriota Miguel Borja, ex jugador de Olimpo que milita en Junior, de Barranquilla, pero pertenece a Palmeiras. Cualquiera sea el apellido designado, la billetera azul y oro deberá invertir varios millones de dólares para conseguir ese ‘9’ de jerarquía que se pretende hace años. Las ventas de Andrada y Capaldo pueden ayudar a comprar una parte del pase de Roger Martínez.

Luis Vázquez, el único 9 que hoy tiene disponible Russo en Boca Boca Juniors Oficial

La zaga central no sufriría bajas y mantendría lo de siempre: como en el semestre que pasó, Izquierdoz, Lisandro López, Zambrano y Rojo están a disposición para armar duplas o tríos centrales, mientras que Fabra quedaría como el dueño absoluto del costado zurdo de la defensa, con la sombra del juvenil Sández, que ya debutó y bien ante un rival como Santos. Y el arco perdería la costumbre de tener a Andrada, pero la base de arqueros suplentes encabezada por Agustín Rossi (y acompañada por Javier García y el joven Agustín Lastra) no sería algo nuevo a experimentar.

Boca ya arrancó el receso con un claro panorama: en cantidad, las salidas se impondrán a los nuevos nombres de la lista copera y, si tuviera que jugar hoy, los chicos serían más protagonistas que antes.