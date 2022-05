Boca: la lista de concentrados de Sebastián Battaglia y el equipo que jugará ante Always Ready, por la Copa Libertadores

Boca llegó a un punto límite en la Copa Libertadores. Necesita ganar en la altura de La Paz para salir de ese incómodo último puesto en el Grupo E. La última derrota ante Corinthians (0-2), en Brasil, expuso su falta de juego colectivo y solidez defensiva. Pero también había perdido con Deportivo Cali, por el mismo resultado, en Colombia. Por eso el partido de este miércoles ante Always Ready, de Bolvia, es clave para encaminar sus chances en el certamen internacional.

Sebastián Battaglia mantiene un par de dudas para formar el equipo con la mira puesta en sumar puntos para alcanzar el pasaje a los octavos de final. La primera está en el arco: Javier García cumplió buenas actuaciones desde que se lesionó Agustín Rossi, quien ya se recuperó de un desgarro en el aductor derecho y comenzó a trabajar con el grupo el jueves pasado, pero no fue convocado para el partido contra Barracas Central. García parece tener más chances de ser titular en Bolivia.

La otra incógnita que todavía no resolvió el entrenador está en el medio campo: con Pol Fernández y Alan Varela definidos como titulares, hay tres nombres para los otros dos lugares: Cristian Medina o Juan Ramírez es una de las posibilidades, y la otra es Óscar Romero o Medina.

📋 Lista de concentrados que viajarán rumbo a Bolivia para enfrentar el miércoles a Always Ready por la 4ta. fecha de la #Libertadores en el Hernando Siles.#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/dm5OQ3d8fq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 2, 2022

La diferencia entre la elección de los nombres marcará el sistema táctico, aunque Battaglia estaría más proclive a jugar 4-4-2. Un posible equipo para jugar el miércoles, desde las 21, en La Paz es con Javier García o Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Cristian Medina o Ramírez; Medina o Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez.

La otra alternativa sería que mantenga el 4-1-4-1 , con Salvio más recostado como mediocampista derecho, aunque Battaglia piensa que el exLanús es más gravitante cuando juega por el centro del ataque. De lo que no tiene dudas es del reemplazante de Benedetto: Luis Vázquez, si bien en los últimos partidos no pudo convertir, se anota como la principal alternativa.

Toto Salvio y Luis Vázquez formarían la pareja de ataque en Boca Mauro Afieri

La lista de convocados por el cuerpo técnico esta noche para viajar a Bolivia se completa con Leandro Brey, Pedro Velurtas, Gabriel Aranda, Agustín Sandez, Gastón Ávila, Jorman Campuzano, Esteban Rolón, Aaron Molinas, Gabriel Vega, Exequiel Zeballos y Nicolás Orsini,

El plantel se entrenó este lunes en el predio que el club de la Ribera tiene en Ezeiza: quienes jugaron el sábado pasado ante Barracas Central por la Copa de la Liga hicieron trabajos físicos livianos, por lo cual el DT no paró un equipo. Para Boca, el del miércoles es un partido clave, ya que en los 3.700 metros del altura de La Paz ante Always Ready necesitará al menos no perder debido a que se complicó con la derrota sufrida el martes pasado en Brasil ante Corinthians por 2-0, y a la caída también por 2-0 ante Deportivo Cali, de visitante, el 5 de abril.

El Grupo E tiene como puntero a Corinthians, con 6 puntos; seguido por Deportivo Cali y Always Ready con 4, y Boca último con 3 unidades. En ese contexto, el empate 2-2 entre bolivianos y colombianos significó un alivio para el Xeneize en la última fecha del certamen internacional. Por las suspensiones y los incidentes del año pasado en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro, seguirá sin jugar Carlos Izquierdoz , quien cumplirá las 4 fechas de sanción contra Always Ready. A Marcos Rojo (el otro defensor central titular) le quedan todavía dos partidos por cumplir, y a Sebastián Villa , tres, por lo que se pierde toda la primera fase.

Sebastián Battaglia DT de Boca Juniors. Fotobaires

Darío Benedetto deberá cumplir en este partido una fecha de sanción por llegar a tres tarjetas amarillas. El Pipa, autor de los dos goles en el triunfo por 2-0 ante Barracas Central el sábado se quedó masticando bronca porque -más allá de que convierte goles- no logra encajar futbolísticamente del todo en el equipo de Battaglia.

Quien iba a tener chances de ser titular en la altura de La Paz pero se lesionó fue Diego González: quien sufrió la rotura de meniscos de la rodilla izquierda (la misma en que había padecido la rotura de ligamentos cruzados en septiembre de 2019″, será operado en las próximas horas y tendrá entre un mes y 45 días de recuperación, por lo que se perderá lo que queda de la primera etapa de la Libertadores y los partidos de la etapa final de la Liga Profesional. El Pulpo se lesionó durante los últimos minutos del partido del sábado con Barracas Central.

Boca se entrenará este martes desde las 9 en el predio de Ezeiza y a las 14 la delegación partirá en un vuelo chárter hacia Santa Cruz de la Sierra, en donde pasarán la noche jugadores y cuerpo técnico. En el mediodía del miércoles, y al límite de lo que permite la Conmebol, el plantel llegará a La Paz para jugar desde las 21, en un intento por evitar los efectos de la altura.

Gol de Vázquez a Arsenal

Para el próximo fin de semana, en la idea que maneja Battaglia, ante Tigre -y al margen del resultado que obtenga en Bolivia- Boca jugará con un equipo alternativo por la última fecha de la etapa de zonas de la Copa de la Liga, a favor de que ya está clasificado en el segundo lugar de la Zona 2.

Boca necesita conseguir un triunfo importante para encaminar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Lograrlo en la altura de La Paz, será un golpe de efecto doble que aportará tres puntos y calma interna. Lo que no es poco.