escuchar

13m Platense llega

Ataca el Calamar e intenta sorprender a la defensa de Boca. García controla sin problemas un remate desde afuera del área, tras encontrar espacios entre líneas.

8m Zeballos genera peligro

Por la derecha encaró Zeballos, engañó a su marcador y sacó un pase por elevación que Fernández tomó de aire y le erró al arco. Enseguida, el Changuito remató desde afuera del área en un nuevo avance y la pelota salió desviada.

AVISÓ BOCA 🔵🟡



Gran asistencia del Changuito Zeballos y volea del Equi Fernández que se fue desviada. El Xeneize y Platense igualan sin goles#LPFxTNTsports pic.twitter.com/H6tcdIsZSo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2023

PT, 1m Figal estuvo cerca

Figal se ofreció como variante despegándose del fondo, recibió de Medina, encaró hacia el área de Platense y su remate de media distancia se fue cerca de un palo. La primera llegada fue de Boca.

ERA UN GOLAZO DE FIGAL ⚡



El defensor de Boca probó desde lejos y casi la clava al ángulo en el comienzo de Boca vs. Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SeMeiyPDtQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2023

21 ¡Se juega!

Mueve Cavani y ya está en juego Boca - Platense, en la Bombonera.

20.55 La palabra de Rojo

“Boca llega bien, en un buen momento como equipo y como grupo. Me sentí muy bien el otro día (ante Nacional) y la idea es sumar más minutos hoy”, comentó Marcos Rojo, el capitán xeneize, a TNT Sports. Los equipos ya están en el campo de juego a la espera del sorteo y el inicio del juego.

"ESTAMOS MUY BIEN COMO EQUIPO"



Marcos Rojo habló en la previa del debut de Boca en la Copa de la Liga frente a Platense en La Bombonera.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Z9O8nQ0fBa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2023

20.45 Palermo, bienvenido

En una de las cabeceras de la Bombonera ya se puede advertir una bandera que rinde culto a la trayectoria de Palermo en Boca. “Muchas gracias Palermo 9″, se puede advertir en color azul sobre el sector amarillo de la insignia colgada del lado interno del alambrado. Además, hay varias fotos gigantes del exgoleador.

Martín Palermo, otra vez bien recibido por los hinchas de Boca Juniors, que juega con Platense por la Copa de la Liga. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

20.40 Boca se mueve en el campo

Los jugadores de Boca están en la cancha haciendo los trabajos de precalentamiento. El comienzo de la Copa de la Liga está cada vez más cerca para el xeneize, que apuesta a un equipo en el que no están algunos habituales titulares ante la cercanía del partido con Racing, el miércoles próximo, por la idea de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Calentamiento previo al partido que disputarán Boca Juniors y Platense por Copa de la Liga. Boca Juniors

20.32 Los titulares de Boca

Para el debut en la Copa de la Liga, el entrenador Jorge Almirón apuesta a varios de los refuerzos que hizo en el último mercado de pases, incluyendo a Cavani, que jugó frente a Nacional en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, Blondel y Saracchi estarán en los laterales y Janson en el ataque. Con algunos jugadores que se reserva para el encuentro ante Racing por los cuartos de final de la Copa, Boca saldrá desde el inicio con García; Blondel, Figal, Rojo, Saracchi; Medina, Campuzano, Ezequiel Fernández; Janson, Cavani y Zeballos.

20.20 Platense, confirmado

Palermo confirmó los once titulares de Platense para visitar a Boca desde las 21. El Calamar saldrá al campo con Macagno; Morgantini, Vázquez, Suso, Marcich; Rossi, Castro; Gudiño, Ferreyra, Zalazar; y Martínez.

#CopaDeLaLiga 🏆 | ✅ ¡Así sale el "Calamar"! 🤎



😃 Este es nuestro once inicial para enfrentar a Boca en La Bombonera.#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/dRVADqRieT — Club Atlético Platense (@caplatense) August 18, 2023

20.10 El insólito gol de Palermo a Platense

El historial entre ambos equipos es de 125 partidos y Boca se impuso en 56 ocasiones, contra 27 del Calamar; empataron 42 veces. El recuento incluye una victoria por 2-0 de Boca en el estadio de Vélez en abril de 1999, ocasión en la que Palermo anotó un gol muy particular: abrió el marcador golpeando con las dos piernas la pelota en un penal, al resbalarse. El juez no lo advirtió y el VAR no existía como para anularlo.

20 Palermo vuelve a la Bombonera

Un condimento adicional que tiene el encuentro entre Boca y Platense es el regreso a la Bombonera de Martín Palermo, DT del conjunto visitante y uno de los mayores ídolos del club xeneize. El máximo goleador azul y oro, con 236 tantos en 404 partidos, ya estuvo en el banco del Calamar en el estadio de Boca en febrero pasado, cuando el local era dirigido por Hugo Ibarra y se impuso por 3-1 en la Liga Profesional. Palermo nunca consiguió como entrenador un triunfo en el estadio de Brandsen y Del Valle Iberlucea.

19.45 Cómo ver el partido

El duelo de este viernes entre el conjunto de la Ribera y el Calamar será transmitido por TNT Sports. Hay que estar adherido al servicio pago del fútbol y contar con una señal de cable. LA NACION seguirá el juego minuto por minuto.

19.30 Bienvenidos a la cobertura de Boca vs. Platense

Esta noche, desde las 21, debutará Boca en la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. El equipo xeneize recibirá a Platense en la Bombonera, por la primera fecha de la zona B, en un partido que será arbitrado por Fernando Espinoza.