Boca - Racing, del Torneo Clausura

Boca y Racing se miden este sábado a las 16:30 en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en un partido de la fecha 4 del Torneo Clausura.

En el torneo, Boca viene de perder ante Huracán por 1-0 mientras que Racing viene de perder ante Estudiantes por 1-0.

Boca suma 2 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Racing tiene 3 puntos.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.