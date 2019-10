Wanchope denunció amenazas de muerte para él y su familia

Un hecho delictivo estremece al Mundo Boca. Ramón Wanchope Ábila denunció que su familia fue amenazada a través de un llamado telefónico en el que le dieron detalles del lugar donde viven su hijo, su exesposa y sus padres.

Según pudo averiguar LA NACION, la denuncia fue realizada el sábado a la tarde. La llamada habría sido el viernes a la madre de Wanchope. Los presuntos secuestradores le dijeron que iban a secuestrar al padre del goleador.

Además, le detallaron de qué color era la casa, cuántos nietos tenía, y que sabían que a unas cuadras vive la ex pareja de Ramón. Ante esta situación, la Justicia determinó que la familia del goleador xeneize tuviera custodia en el barrio Remedios de Escalada de Córdoba, algo de lo que ya se encargó el club.

Ábila, en el partido contra River que Boca perdió por 2-0 una semana atrás. Fuente: FotoBAIRES

La investigación recayó en la fiscalía a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello quien quien a su vez derivó las actuaciones al fiscal federal en Córdoba, Enrique Senestrari, quien dispuso la custodia policial permanente de la casa de los padres de Ábila y de su exmujer en el barrio Remedios de Escalada.a fiscalía de Di Lello y ayer llega a Senestarri.

El jugador sufrió una lesión muscular el sábado, por lo que no pudo disputar el partido del domingo en el que Boca venció por 1-0 a Defensa y Justicia y mantuvo así su condición de único líder de la Superliga. Si bien el club no informó si lo que sufre en el sóleo de la pierna es un desgarro, es probable que no pueda jugar la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores contra River, el martes 22 de octubre. Boca necesita remontar el 0-2 de la ida, jugada en el Monumental.

El delantero , en un entrenamiento con la Bombonera de fondo. Crédito: @BocaJrs

Informe Gabriela Origlia