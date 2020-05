Raúl Cascini, junto a Rafael Di Zeo, en un video en el que pedían por mejores condiciones sanitarias de los presos. El Mosquito, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, debió pedir disculpas. Crédito: Captura de TV

Recalculando. La frase, extraíble de cualquier GPS , podría adaptarse a Raúl Cascini . El exfutbolista de Boca hoy integra el Consejo de Fútbol del club y había quedado en la cornisa por su participación en un video en el que reclamaba mejores condiciones sanitarias para los presos en tiempos de coronavirus . El Mosquito, sabedor de la incomodidad que había generado, pidió disculpas por su aparición y buscó bajarle el tono a su inclusión en la filmación.

Si bien el ex número 5 permanecerá en funciones en el Consejo de Fútbol creado por Juan Román Riquelme, ya nada será como antes. Cerca del presidente del club, Jorge Amor Ameal , y del propio Riquelme entienden que la presencia de Cascini en un video que también tuvo la participación de Rafael Di Zeo (uno de los líderes de La 12) y de Rodrigo "La Hiena" Barrios los perjudica. Por lo tanto, la tarea de Cascini de aquí en adelante quedará observada bajo cuatro ojos.

Así, y aunque desde algunos sectores habían pedido la salida de Cascini de su cargo, la comisión directiva que encabezan Ameal, Mario Pergolini y Riquelme optó por mantenerlo en el puesto, pese a que tampoco se trata de un hombre de confianza de Román ni de alguien traído por el presidente del club. Cascini llegó a su función por Marcelo Delgado, otro de los integrantes del Consejo de Fútbol xeneize. Delgado, a diferencia del Mosquito, sí tuvo el aval de Riquelme para desembarcar en la Bombonera.

Otros tres ex jugadores de Boca como Cristian Traverso, Carlos Mac Allister y Víctor Marchesini criticaron la aparición de Cascini en el video, porque se trataba de un empleado del club que se encuentra en funciones. "No me gustaron los videos y lo tengo que decir, lamentablemente. El que está en la cárcel es por algo y que pague", protestó Traverso en TyC Sports.

También lo criticó Mac Allister: "Yo no lo hubiese hecho, los dirigentes de Boca son los deberán tomar decisiones sobre lo que hizo Cascini. En el caso de Basualdo no, porque no está en el club. Son decisiones individuales, ellos sabrán por qué lo hacen, lo que apoyan y lo que quisieron decir", dijo El Colorado, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, en Boca de Selección.