Boca recibió una oferta millonaria para vender a Aaron Anselmino: Chelsea ofrece 18 millones de dólares por el defensor

Aaron Anselmino, defensor central de Boca de 19 años, podría continuar su carrera en Chelsea. El club de Inglaterra, que hace rato sigue los pasos del zaguero, pero este viernes hizo oficial un ofrecimiento a la entidad de la Ribera por el futbolista nacido el 29 de abril de 2005 y que apenas se puso la camiseta xeneize en 10 partidos: 18.000.000 de dólares.

La dirigencia la analizará, pero sabe que semejante cifra sería compleja de neutralizar. Se trata de un club importante a nivel mundial. Y se trata de una joya con mucha proyección en la que clubes como Manchester United, Milan e Inter (además de Chelsea) venían siguiendo hace meses. La cláusula de rescisión es de 25 millones de dólares y el Consejo de Fútbol sólo aceptaría venderlo por esa cifra, aunque quizás pueda negociar cerrar el acuerdo y que el defensor se quede un tiempo más vistiendo la camiseta de Boca.

Debutó en la primera división en un empate 1-1 ante Lanús, en la Bombonera, el 10 de junio de 2023. Pero la noche del 9 de abril de 2024 será uno de los momentos históricos en la carrera de Aaron Anselmino, Por entonces tenía 18 años y sintió que la Bombonera se rindió a sus pies. El chico que llegó de un pueblito de 1800 habitantes (es oriundo de Bernardo de Larroudé, una pequeña localidad de la provincia de La Pampa) se transformó en el héroe de un partido que el conjunto de Diego Martínez necesitaba ganar imperiosamente ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana: ganó ofensivamente de cabeza y anotó el gol del triunfo por 1-0.

Aaron Anselmino: aprobó con creces en su debut ante Lanús

Anselmino había firmado su primer contrato con Boca a principios de este año hasta 2027, apenas seis meses más tarde lo extendió hasta 2028 y tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. Es una de las debilidades de Juan Román Riquelme, por tal motivo el presidente xeneize había anotado en su agenda resolver su situación por encima de las renovaciones de los contratos de Luis Advíncula, Jorge Nicolás Figal y hasta los propios Sergio Chiquito Romero y Edinson Cavani.

Anselmino desembarcó en el club con menos de 12 años y en apenas con cinco partidos en la primera división captó la atención de ojeadores de Manchester United, Milan e Inter, demostró una fuerte personalidad para pelear por el puesto de primer marcador central xeneize.

Aaron siempre anduvo con la pelota debajo del brazo, él quería jugar. Fue Juventud de Banderaló, una localidad cercana a su Larroudé natal -una a cada lado del límite entre ambas provincias-, el club donde comenzó a gastar las primeras zapatillas de tanto patear y patear. Su talento fue creciendo, por eso más tarde pasó a Sportivo Realicó y allí participó del torneo “Sueño Celeste”, que organizó Atlético de Rafaela en agosto de 2013. Ese fue un punto de inflexión para él porque despertó el interés de una reclutador de Boca. Anselmino jugó ese torneo relámpago como volante y fue el que más atención llamó, con apenas 8 años.

El cazatalentos xeneize Diego Mazzilli se acercó a la familia Anselmino y fue fichado por el club a principios de 2014. Se alojó en la casa de unos familiares en San Justo, cerca del ex predio de La Candela. Por entonces jugó la Liga Metropolitana (a esa edad todavía no compiten en AFA) y regresaba a Larroudé. Cuando tuvo edad de novena (12/13 años) el ex coordinador de inferiores Claudio Vivas lo llevó a la pensión en Casa Amarilla. En esa etapa adquirió su puesto de defensor central, ya que fue Luis Lúquez quien lo puso en esa posición y descubrió que su potencial allí era muy alto.

Más allá de que en los últimos tiempos estuvo condicionado por las lesiones en el isquiotibial izquierdo (de hecho, volvía de un desgarro que le demandó bastante tiempo de recuperación ante Vélez, ingresó sobre el final y volvió a resentirse), el entrenador Diego Martínez lo tenía en cuenta incluso para ser titular en el próximo semestre. Las dudas en los rendimientos de Cristian Lema y Nicolás Figal lo posicionaban como una alternativa seria para ser la dupla con Marcos Rojo.

En el partido de la primera vuelta entre Sportivo Trinidense y Boca, el xeneize ganó 1 a 0 gracias a un gol de Aaron Anselmino

Martínez, en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Boca por 1-0 ante Vélez, había reconocido su preocupación por la situación del defensor, que sufrió una nueva lesión en el mismo isquiotibial que le afectó tiempo atrás. “Lo de Aaron es una lástima. No sé cuál es el grado de su lesión. Estaba muy mal. Es una jugada terrible, peligrosa para cualquier futbolista y encima venía de su recuperación. Ojalá que sea lo menos dura posible. Va a volver a trabajar duro, prepararse y tendremos a ese futbolista que siento que la institución tiene y nos va a dar muchísimas alegrías”.

Boca siempre tuvo en el radar la posible venta. Pero ahora el interés es concreto. De confirmarse la transferencia, la idea de Riquelme sería acelerar por un refuerzo que hace tiempo también tenía en carpeta: Valentín Gómez, zaguero central zurdo de Vélez. Al parecer, según los primeros sondeos que hizo el Consejo de Fútbol xeneize, la entidad del Fortín pretendería más de 8 millones de dólares más el pase de Vicente Taborda (volante ofensivo también surgido de las inferiores de Boca) para negociar.

¿Anselmino puede irse ahora? Se repite: la idea del Consejo de Fútbol liderado por Riquelme sería (en el contexto ideal) cerrar una transferencia en estos días y que el defensor se quede, al menos, hasta fin de año. Se verá qué poder de negociación podrán alcanzar con el intermediario que acercó la oferta. Pero, está claro, semejante cifra en dólares mueve todas las estructuras.

