Concientizar, cuidar la salud y fomentar la vacunación para que los hinchas puedan volver lo más rápido posible a las canchas. El tema aparece en las agendas de Jorge Amor Ameal y Rodolfo D'Onofrio, que se reunieron en un restaurante de Puerto Madero. Pero mientras los presidentes de Boca y River unen sus fuerzas para ayudar a combatir la pandemia de Covid-19, también siguen alzando la voz por sus diferencias con la AFA y la Liga Profesional de Fútbol: una vez más, criticaron la decisión de tener un 2021 sin descensos y un 2022 con 28 equipos en la primera A.

A pesar de que ya lo han planteado en reuniones de la AFA y la LPF que se realizaron por video, y que durante 2020 ya lo han dicho públicamente, los dos clubes más grandes del país volvieron a exponer su preocupación por el futuro del fútbol argentino. "Nosotros queremos campeonatos largos y con descensos. Si no pasa, tenemos que buscar un proyecto superador. Queremos un fútbol en serio. Hay que ordenarlo", dijo Ameal tras el almuerzo, y D'Onofrio sustentó la idea.

Claudio Tapia recibió en su momento a los presidentes de Boca y River, pero Ameal y D´Onofrio continúan marcando territorio ante AFA y Liga Profesional de Fútbol.

"River y Boca son las dos locomotoras del fútbol. Sería tonto no darnos cuenta que son los que más expectativas generan. Hay que ser solidarios, pero tanto Boca como River pueden ayudar a tener un camino diferente. No estamos de acuerdo en que no haya descensos, eso hace que vaya para abajo el fútbol. Y no vemos viable un torneo de 28 equipos. Pero hay una mayoría que lo cree conveniente", destacó el presidente de River. Y agregó: "Nosotros planteamos lo que pensamos, después las autoridades resuelven. Queremos que el fútbol argentino crezca con torneos atractivos. Descender no es una muerte. Si no, con ese criterio, hagamos un campeonato de 70 equipos, somos todos felices y no desciende nadie. Pero no va a ir nadie a la cancha".

Desde la asunción de la nueva comisión directiva xeneize, la relación entre los dos gigantes mejoró totalmente. A pesar de que la pandemia frenó las reuniones presenciales, los máximos directivos mantuvieron charlas semanales y ambos coinciden desde hace más de un año en temas como la organización del fútbol argentino, los calendarios y los torneos, la economía de los clubes y los contratos por los derechos de la televisión. Por eso, ambos buscarán en conjunto poder alcanzar el deseo del campeonato largo y anual con 20 equipos en la primera categoría.

Hace un tiempo, afiches anómimos atacaron a Ameal y D´Onofrio por la distribución del dinero de la televisación del fútbol.

Pese a sus preocupaciones, el cónclave tuvo otro foco. El eje central fue la pandemia. Se habló acerca de la vacuna, la prevención, el cuidado de la salud y cómo las dos instituciones pueden colaborar para luchar contra el virus. Y no estuvieron solos: Enrique "Pepe" Albistur, empresario publicitario y hombre de confianza del presidente Alberto Fernández, y Carlos Antonio Montero, tesorero de Boca y titular de la Sindicatura General de la Nación, también estuvieron presentes.

Los dos presidentes buscaron asesoramiento con Albistur para lanzar en conjunto campañas de prevención que fomenten el cuidado de la salud y apunten a concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación. "Nos convoca el fútbol, el país y las necesidades de todos. Somos gente del fútbol, pero hoy hablamos sobre la salud. Tenemos que derrotar la Covid para que nuestra gente vuelva a la cancha. Es una necesidad", dijo D'Onofrio, que agregó: "Podemos contribuir a que se tome conciencia sobre los cuidados que hay que tener. Queremos que la gente vuelva a los estadios y tener una vida normal. Eso también hace a la economía de los clubes. Es una situación compleja y debemos ayudar. Cuando las canchas estén llenas, todos vamos a estar vacunados y vamos a tener una vida como la que supimos tener. Pretendemos trabajar e incentivar la idea de la vacunación". Boca y River unen fuerzas contra el coronavirus, pero siguen sin dar el brazo a torcer para cambiar la realidad del fútbol nacional. Cada vez toman más distancia.

