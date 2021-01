Cristian Pavón regresó a Boca de su préstamo a Los Ángeles Galaxy, pero no estuvo en el primer entrenamiento Fuente: Reuters

En las primeras horas de 2021 no hay margen para relajarse en Boca, que este viernes tuvo su primer entrenamiento del año y este sábado jugará el superclásico con River, el otro puntero del grupo en la Zona Campeonato. Y en la primera práctica, el que no estuvo con sus compañeros fue Cristian Pavón, pese a que regresó al país luego de su préstamo en Los Angeles Galaxy.

El delantero pasó las fiestas en Córdoba, no se entrenó con el grupo y, por lo tanto, tampoco llegó a hablar con el entrenador Miguel Ángel Russo sobre si lo tiene en sus planes. Es una incógnita su futuro y también, el resultado de su análisis de Covid-19, ya que el jugador no pudo realizarse el hisopado obligatorio para sumarse al plantel apenas se conozca que está en condiciones.

Si los estudios dan bien, Pavón podría volver a entrenar en Boca desde el lunes o martes próximo, aunque por la proximidad de las semifinales con Santos (el partido de ida es el miércoles en la Bombonera), es muy difícil imaginar que el DT lo tenga en cuenta. No sólo por no haberse sumado al grupo, sino porque no juega desde el 8 de noviembre pasado, cuando su equipo quedó sin chances de avanzar en el torneo norteamericano.

Carlos Tévez remata en el entrenamiento de Boca, ante la mirada de Nicolás Capaldo y Ramón Ábila Crédito: Boca Juniors Oficial

Su ausencia estaba prevista para este primer entrenamiento del año, al igual que el hecho de que Diego "El Pulpo" González quedara al margen de los concentrados, al estar recuperándose de la molestia muscular que sufrió en el partido con Racing. Después, los habituales titulares aparecen entre los 25 convocados.

Russo no dio en equipo, aunque se especula que algunos de los que forman parte del once ideal estarán desde el comienzo ante River, y que Carlos Tévez y Eduardo "Toto" Salvio podrían sumar minutos desde el banco de suplentes.

El entrenador apostaría por un equipo mixto, donde jueguen desde el minuto inicial Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz, Jorman Campuzano y Sebastian Villa, con Mauro Zárate y Ramón Ábila repitiendo la delantera de experiencia que jugó en la reciente goleada por 3-0 ante Huracán.

