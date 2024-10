Boca saca cuentas: cuántos puntos necesita para no quedarse afuera de la Libertadores 2025

Como si fuera un Déjà vu , Boca vuelve a caminar por la delgada cornisa que lo separa entre la posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores del año próximo y verla por segundo año consecutivo por televisión. Si hace 12 meses la variable era ganar o no la edición 2023, ahora esa alternativa está en alzar o no la Copa Argentina, torneo en el que deberá derrotar a Vélez (sin fecha ni sede definida) para disputar la final contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

El desenlace del año pasado es sabido: derrota con Fluminense en el Maracaná y demasiados puntos perdidos derivaron en el regreso del Xeneize a la Sudamericana luego de 10 años de ausencia. ¿El error? En la planificación de la temporada, resignando oportunidades y dejando tantas unidades en el camino que al final las cuentas no cerraron.

En el contexto actual, con 28 equipos en Primera (30 desde 2025), que un club como Boca no pueda salir campeón de alguno de los torneos locales (Copa de la Liga, Liga o Copa Argentina) ni quedar entre los tres equipos que más puntos sacaron a lo largo de todo el año es un fracaso. No hay excusas. La jerarquía, el presupuesto, la historia del club xeneize y el nivel de varios rivales no permiten otro análisis.

Zeballos se lamenta de una ocasión perdida ante Riestra LA NACION/Gonzalo M. Colini

Tras el empate de local con Riestra (menospreciado por su escasísima historia en la máxima categoría, pero al fin y al cabo muy prolijo en su planteo de anoche y en medio de una campaña histórica, ya que le ganó a River en este mismo campeonato), y con este lunes de jornada libre para el plantel, Fernando Gago tendrá por primera vez desde que asumió una semana completa de trabajo rumbo al próximo desafío: Lanús en la Fortaleza. El Granate llegará al encuentro programado para el próximo domingo entusiasmado por la posibilidad de que este miércoles supere a Cruzeiro y sea finalista de la Copa Sudamericana, o desanimado en caso de quedar en el camino.

Pero el escenario es preocupante. Porque si Boca no logra ganar la Copa Argentina, la Tabla Anual no ofrece un panorama alentador. Más que nada por la actualidad del conjunto de la Ribera, que atraviesa un contexto de irregularidad y acaba de cambiar de entrenador. Con un agregado: desde que asumió, Gago aún no pudo ganar (una derrota y dos empates, más allá de la alegría tras los penales frente a Gimnasia). Dicho esto, el primer gran objetivo para el equipo xeneize es sumar de a tres, algo que solo pudo hacer una vez en los últimos cinco partidos (ante Argentinos Juniors).

Boca aparece hoy en el octavo puesto de la Tabla Anual, con 50 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. . Si bien está a seis de la zona de clasificación a la Libertadores, a la vez está a solo tres de quedarse afuera de todo. Por eso, es primordial empezar a encadenar triunfos que le permitan acercarse a los primeros puestos de ese listado y a la vez alejarse de los que se quedan afuera de la competencia internacional.

¿Cuántos puntos precisa entonces el Xeneize para tratar de meterse en la Libertadores del próximo año? Resulta difícil hacer futurología, pero sí pueden analizarse los puntos que obtuvieron que disputaron las últimas ediciones. Por ejemplo, en 2022 y 2023 los equipos que accedieron al torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica sumaron entre 63 y 67 puntos. En 2022, Argentinos se clasificó a la fase de grupos con 67 puntos, mientras que Huracán obtuvo un puesto en el repechaje con 65. Ese año, Boca no tuvo problema para clasificarse porque fue campeón de la Liga y de la Copa de la Liga.

Boca se fue abucheado por su público en la Bombonera LA NACION/Gonzalo M. Colini

En tanto, en 2023, San Lorenzo se metió en la fase de grupos de este año con 64 puntos, mientras que Godoy Cruz pudo entrar a la fase preliminar con 63. Boca, después de regalar puntos durante todo el año y enfocarse solo en la Libertadores, se quedó en la puerta con 62 y no tuvo otra alternativa que jugar la Sudamericana.

Con 27 puntos por disputarse (9 fechas), Boca debería sumar al menos la mitad (14) para tener alguna chance de clasificación a la Libertadores, siempre en base a lo ocurrido en los dos años anteriores. Cerrar de la mejor manera posible el año (ganar seis partidos de ocho) le daría un colchón de puntos con más margen. Fundamental en este caso no ceder más unidades de local (recibirá a Godoy Cruz, Unión, Gimnasia e Independiente) y al menos no perder de visitante (Lanús, Sarmiento, Huracán y Newell’s), un escenario en el que realizó una pésima temporada (jugó 23 partidos fuera de la Bombonera de los cuales perdió 10, empató 8 y solamente pudo ganar 4). Si logra eso, sumará 17 unidades.

Al mismo tiempo, siempre en un escenario en el cual no logre ganar la Copa Argentina, a Boca también le vendría bien que Vélez o Talleres se coronen como campeón de la Liga, ya que el Fortín, que también lidera la Tabla Anual, y el conjunto cordobés están por encima del equipo azul y oro y liberarían un cupo. Lo mismo pasaría si Racing (sexto con 52 puntos) se corona en la Copa Sudamericana.

Pero lo que más importa en el Xeneize es empezar a encadenar triunfos para no depender 100% de la Copa Argentina y terminar viendo la Libertadores (o incluso la Sudamericana) por TV.

Así está hoy Tabla anual

Los primeros 10 equipos de la Tabla Anual, luego de la fecha 19 de la Liga

