Hubo sorpresa, primero; sospecha, después. ¿Santos jugó con jugadores con coronavirus? Después de una tarde de muchos rumores y versiones de protestas, el escenario actual indica que Boca no pedirá los puntos del partido con Santos,que empató sin goles el último miércoles, en la ida de semifinales de la Copa Libertadores.

El club xeneize se enteró ayer de las noticias: dos futbolistas brasileños no regresaron a su país con el resto de la delegación porque el hisopado realizado en Buenos Aires les dio positivo. Se trata del arquero John (titular en el encuentro disputado el miércoles en La Bombonera) y el defensor Wagner Leonardo, suplente. Desde la Bombonera confirmaron que hubo una "comunicación informal" con la Conmebol por esta situación.

Los dirigentes de Boca escucharon de parte de la Cnmebol que Santos jugó de acuerdo con lo que dicta el reglamento: su delegación ingresó a la Argentina con hisopados realizados el sábado. Todos negativos, como pide el protocolo sanitario. Ahora bien, la expedición santista precisaba otro PCR para poder regresar a su país. La medida rige desde el 23 de diciembre y está relacionada con el empeoramiento de las condiciones sanitarias en Brasil y el resto del mundo.

Boca evaluó hacerse testeos por el contacto con los jugadores de Santos contagiados, pero prefirió no hacerlo porque la posibilidad de contagio en un partido de fútbol es muy baja Fuente: Reuters

Para cumplir con ese requisito, Santos sometió a todo su plantel a las pruebas médicas el miércoles, horas antes del partido con Boca: no le daban los tiempos para hacerlo después del encuentro porque viajaba el jueves antes del mediodía. Lo hizo en el laboratorio Cemepla, el mismo que usó Palmeiras (el martes goleó a River por 3-0). La institución médica confirmó en su perfil de Twitter que los resultados de las pruebas estuvieron disponibles luego del partido con Boca. Así, se descartó la posibilidad de que Santos hubiera jugado con la certeza de que dos de sus jugadores estaban infectados.

Hasta hay fotos del partido en las que John (que tomó la titularidad porque su antecesor, Joao Paulo, contrajo coronavirus en noviembre) con sus compañeros en el vestuario que desalientan la hipótesis que menciona que el plantel sabía que estaba contagiado.

Pero todo el rumor se alimentó porque Santos no quiso ingresar en el vestuario en el entretiempo del partido con Boca. Pero en realidad, ese es un hábito que Cuca, el entrenador de Santos, ya repitió en otros partidos. Por ejemplo, en la serie de octavos de final de la Libertadores 2018, entre Santos e Independiente. Aquel partido es recordado porque los brasileños incluyeron mal a Carlos Sánchez, quien arrastraba una suspensión, y Conmebol le dio por ganado el partido de ida a los Rojos.

"Santos está tranquilo. Todos los exámenes para el partido dieron negativos. Los dos positivos aparecieron en los tests para regresar a Brasil. No se trató de una prueba de Conmebol, sino de un análisis nuestro, privado", contó una fuente del club brasileño. Un dato más: ni John ni Wagner Leonardo (que volverán hoy a Brasil en un vuelo sanitario) son figuras estelares del equipo brasileño. No parece tener demasiado sentido arriesgarse a un problema mucho mayor por alinear a un arquero que acaba de conseguir la titularidad y un defensor suplente con apenas un puñado de partidos en primera.

"Para nosotros no hay 'asunto Santos'. El club brasileño hizo los testeos que nosotros pedimos. La segunda prueba era la que necesitaban para entrar en Brasil, pero es privada y no nos compete", contaron desde Luque, donde está emplazada la sede de la Conmebol. Así, no parece haber plafón para un eventual reclamo de Boca, como trascendió en la tarde del viernes.

La charla técnica de Cuca en el entretiempo se hizo en el banco de suplentes; Santos eligió no ingresar en el vestuario y eso alimentó los rumores de que los brasileños conocían los contagios antes del partido Fuente: Reuters

La incógnita que se abre es a futuro. Por un lado, el de Santos, que hisopará este sábado a todo su plantel para el partido del domingo con San Pablo, por el Brasileirao. Algunos futbolistas podrían ser considerados contactos estrechos de los dos positivos. Y nadie descarta nuevos contagios, que quedarían automáticamente descartados tanto para la competencia local como para la revancha con Boca, prevista para el miércoles en tierra paulista. Santos también les hará las correspondientes contrapruebas a John y Wagner Leonardo en cuanto pisen territorio brasileño. Si se confirma el diagnóstico, ambos se perderán el segundo match con el equipo xeneize.

¿Y Boca? "Nosotros tenemos una ventaja: la mayor parte de nuestro plantel ya cursó la enfermedad", recordó una fuente del club. "En este sentido, no creo que tengamos problemas ni que aparezcan positivos", se esperanzó el informante. Ayer hubo una comunicación entre la Liga Profesional y el departamento médico de Boca para interiorizarse acerca de lo ocurrido con Santos. Había una posibilidad de que la Liga le pidiera a Boca un hisopado para todo el plantel de cara al partido de hoy a las 21.30 con Argentinos Juniors, en la Paternal, por la Copa Maradona. Al final, y teniendo en cuenta que los epidemiólogos coinciden en que la posibilidad de contagio durante un partido de fútbol "es mínima", se descartó. Y Boca sólo volverá a someter a sus jugadores a las pruebas médicas en la antesala del viaje a Brasil para la revancha con Santos por la Libertadores, en el Maracaná.

