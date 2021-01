Cuca, el DT de Brasil, molesto por las sospechas sobre su equipo Crédito: Captura Youtube

Molesto, indignado y al ataque. Así el entrenador de Santos, Cuca, se mostró tras las sospechas que cayeron sobre su equipo por, supuestamente, ocultar casos positivos de covid antes del primer partido de la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca, en la Bombonera. El DT habló del tema y dejó en claro que estaba muy enojado por esta situación: "¿Cómo voy a querer sacar ventaja con eso?".

Y continuó: "El clima interno es normal. Dijeron que sabíamos que teníamos jugadores contagiados y que igual los hicimos jugar. ¿Qué tiene que ver que nos hayamos quedado en el campo durante el entretiempo con el coronavirus? Lo hice muchas veces cuando el vestuario me queda lejos... Eso no existe. Cuando tenés 35, 40 años en el fútbol, te das cuenta que están corriendo el foco de discusión para no hablar del penal que no nos dieron. Nos quisieron meter presión para sacar algún rédito a futuro. Yo tuve Covid, estuve cuatro días en terapia intensiva, perdí a mi suegro por la enfermedad... Jamás sacaría provecho con eso". Las palabras de Cuca, tras la victoria de Santos sobre San Pablo por 1-0, en el Brasileirao, demostraron la molestia que le genera el caso. Incluso, durante la conferencia de prensa que brindó, cambió su expresión y su postura corporal cuando habló del tema.

El DT de Santos no intentó bajar la tensión para la revancha en Brasil, con Boca, este miércoles, a las 19.15 hora de la Argentina, sino que fue un poco más allá y le trasladó al conjunto xeneize la responsabilidad de estas sospechas: "Boca intenta tapar el penal que no nos dieron con todo esto".

Cuca, el DT de Santos, se molestó por las sospechas sobre su equipo que fue señalado por ocultar casos de covid Fuente: AFP

Las próximas horas serán muy importantes de cara a la revancha, ya que por el momento el arquero titular John y el defensor suplente Leonardo Wagner, son los que dieron positivo en las contrapruebas realizadas tras el partido en la Bombonera y ahora todos estarán muy atentos a los nuevos controles que se le realice al plantel brasileño.

Por el momento en Boca, todas las pruebas realizadas, incluso las que se hicieron tras conocerse los casos de Santos, dieron negativas. Así lo informó en su cuenta oficial el club, tras los controles que se hicieron el domingo último.

Ante este escenario es que Miguel Ángel Russo podría disponer de todos sus jugadores para el partido en Brasil y podría formar con: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano o Nicolás Capaldo o Diego González y Eduardo Salvio; Carlos Tevez y Franco Soldano.

