Boca - Talleres, por los octavos de final de la Copa Argentina: una llave clave pero incómoda, que se jugará con 14 bajas

Boca y Talleres de Córdoba definirán este sábado un clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, clave para el futuro de ambos (sobre todo el Xeneize) se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 20. Cabe recordar que este certamen se disputa sin VAR: los fallos del árbitro Andrés Merlos serán los decisivos ante cada polémica y el encuentro será televisado por TyC Sports.

Boca viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana tempranamente por Cruzeiro, mientras que la “T” cayó ante River en la Copa Libertadores. Ahora, ambos ven con buenos ojos seguir avanzando en el certamen local que otorga un boleto directo para la Libertadores 2025. Sin embargo, resultará para los dos un compromiso incómodo, que se disputará en plena fecha FIFA. Entre ambos suman 14 bajas, ya sea por lesiones o futbolistas convocados para las distintas selecciones que están disputando las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Diego Martínez podrá recurrir al debut de su última incorporación (Juan Barinaga, lateral derecho proveniente de Belgrano de Córdoba), pero sufrirá seis bajas para el cotejo en Mendoza: Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel fueron convocados por Marcelo Bielsa para el seleccionado de Uruguay; lo mismo que Luis Advíncula, citado por Perú. Y tampoco podrán jugar tres futbolistas de experiencia y referentes por diferentes lesiones: Marcos Rojo, Edinson Cavani y Sergio Romero.

Chiquito, además de estar también en duda ante Racing, por la próxima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, puede resultar una baja clave ante Talleres por su importancia en las últimas definiciones por penales. Y, se sabe, si el partido esta noche finaliza igualado, se definirá con remates desde los once metros.

Alexander Medina, nuevo entrenador de Talleres no podrá contar hoy 8 futbolistas: Matías Catalán (Chile), Miguel Navarro (Venezuela), Blas Riveros (Paraguay), Juan Camilo Portilla (Colombia), ni tampoco Gustavo Albarracín (con la Sub20 de Javier Mascherano). Además, serán bajas Juan Gabriel Rodríguez, con una lesión muscular, lo mismo que Bruno Barticciotto (estaba convocado por Ricardo Gareca en Chile, pero sufrió una lesión de cuádriceps izquierdo) y Alejandro Martínez, que no se recuperó aún de su desgarro.

Boca viene de ganarle a Rosario Central por 2-1, en la Bombonera, por la Liga Profesional, pero el equipo está lejos de la punta y no conforma con su juego. Diego Martínez está cuestionado, bajo la lupa del Consejo de Fútbol liderado por el presidente Juan Román Riquelme y su continuidad podría depender de lo que suceda esta noche, sumado a la imagen que entregue el equipo en los próximos clásicos, ante Racing y River.

Con respecto al último partido de Boca, Leandro Brey será el arquero; Juan Barinaga hará su debut en lugar de Advíncula; Agustín Martegani ingresaría en el medio campo y el esquema volvería al 4-4-2 (en lugar del 3-5-2 utilizado ante Estudiantes y Central); Lautaro Blanco regresaría en lugar de Saracchi y Milton Giménez reemplazaría a Merentiel.

Todo dado para que se vaya Medina

Cristian Medina sería transferido a Fenerbahce, de Turquía, en 15.000.000 de dólares, pero podría quedarse hasta fin de año. José Mourinho lo quiere y en las últimas horas insistió por su contratación.

Hay un principio de acuerdo entre las instituciones pero todavía no hay una conformidad definitiva. La propuesta sería muy similar a la última que habían enviado los turcos, que era de 15 millones de dólares más unos 5 que se irían cobrando a medida que cumpla determinados objetivos en concepto de bonos, en función de que el mediocampista vaya cumpliendo determinados objetivos, como cantidad de partidos o clasificaciones o títulos que consiga Fenerbahce. Incluso Boca se quedaría con un 20% de una plusvalía de una futura venta.

Cristian Medina, jugando para San Lorenzo; el volante de Boca podría seguir su carrera en Turquía Manuel Cortina

El 26 de agosto pasado, se había filtrado un video que dejaba expuesto a Medina. Justo en la previa del partido ante Estudiantes, por la Liga Profesional. En las últimas semanas, la entidad que preside Juan Román Riquelme había recibido dos ofertas por el volante: una de Fiorentina (14 millones de dólares) y otra desde el Fenerbahce de Turquía (11 millones), ambas rechazadas. En este contexto, en el Canal de Boca en las redes sociales, Medina aparece hablando de su situación con Miguel Merentiel en el entrenamiento del domingo. “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, le reconoce al uruguayo, en una charla informal durante la práctica.

Eso generó una charla entre el volante y el Consejo de Fútbol. Acercaron las partes pero la intención de Medina -más allá de seguir jugando con actitud en Boca- no se había modificado: quería ser vendido. Y más allá de que Medina este sábado será titular ante Talleres, todo parece que los pasos se siguieron dando en esa dirección.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Cristian Lema y Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Pol Fernández, Cristian Medina y Agustín Martegani; Brian Aguirre y Milton Giménez. Entrenador: Diego Martínez

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez y Juan Carlos Portillo; Franco Moyano y Marcos Portillo; Sebastián Palacios, Rubén Botta y Matías Esquivel, Federico Girotti. Entrenador: Alexander Medina

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza

Hora de inicio: 20

TV: TyC Sports

El antecedente por la Copa Argentina 2021

