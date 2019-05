Ya no quedan entradas par Boca-Tigre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2019 • 16:02

Boca y Tigre ya palpitan la final de la Copa de la Superliga. Y el primer día rumbo a la gran definición ya tuvo polémicas por el reparto de las entradas, que ya se agotaron, para el partido que se jugará el próximo domingo desde las 18.45 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En principio, los hinchas xeneizes iban a tener el doble de localidades con respecto a los simpatizantes del Matador. Pero el reclamo del club que descendió a la B Nacional se hizo escuchar y la organización decidió cambiar los porcentajes y las cifras finales.

Por la mañana se supo que Boca tendría 36 mil entradas disponibles, un número que se acercaba al 70 por ciento de lo dispuesto para la venta. Así lo había confirmado Rody Guerreiro, titular del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba (COSEDEPRO). Hasta que llegó la queja del presidente del club de Victoria, Ezequiel Melaraña. "Previo a la segunda semifinal nos avisaron que el reparto de entradas iba a ser en partes iguales, independientemente de quien llegue a la final. Hoy nos enteramos por los medios que era 70/30 en cuanto a la proporción. Soy consciente de que el otro finalista es Boca y que la convocatoria es mayor que la de Tigre, pero no quiero que me digan una cosa y hacen la otra", declaró Melaraña en diálogo con TNT Sports.

Tras eso, la Superliga dio marcha atrás. Ahora el cambio fue importante: Boca recibió 27 mil, mientras que Tigre, 20 mil, con un total de 47 mil tickets a la venta. "Lo voy a decir aunque no sea simpático: no quiero 50 por ciento y 50 por ciento porque sé que el rival es Boca. Pero quiero que me digan la verdad y no me mientan en la cara", agregó Melaraña.

Según anunció Superliga, los precios de las populares rondaron los 850 pesos, mientras que las plateas tienen un costo de entre 1.800 y 2.500 pesos. Según el portal Ticketek, todo se vendió en un puñado de minutos y ya no quedan ubicaciones disponibles.

Así, ya se palpita el partido del próximo domingo. Boca llegará a la definición con un mediocampo desmantelado. Contra Argentinos perdió a Iván Marcone, expulsado, y a Nahitan Nández, que llegó a cinco tarjetas amarillas y quedó automáticamente afuera de la final. Tampoco podrá contar con Agustín Almendra, que se encuentra en Polonia, donde la selección Sub 20 juega el Mundial de la categoría. Además, los de la Ribera perdieron hace tres semanas a Bebelo Reynoso, con un esguince de rodilla.

Del otro lado, Néstor Gorosito tiene todo el plantel a su disposición y el Matador sueña con llegar a la gloria. El premio sería doble: si Tigre se consagra en la Copa de la Superliga el año que viene podrá participar de la Libertadores.