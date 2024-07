Boca vs. Banfield, en vivo

Escuchar

33m PT - Todo bajo control

El golazo de Cavani le trajo serenidad a Boca, que ahora maneja la pelota con otro aplomo. A Banfield le cuesta cruzar el mediocampo.

27m PT - Avisó Banfield

Probó Rodríguez desde lejos. Apenas alto, bajo la atenta mirada de Romero.

22m PT - ¡GOLAZO DE BOCA!

Gran cambio de frente de Pol Fernández. Advíncula desborda y mete el centro para que Cavani controle con su clase mundial y después saque una volea tremenda para inflar la red. Boca se pone en ventaja y está bien que eso pase.

¡¡QUÉ GOLAZO DE BOCA!! ¡¡GOLAZO DE CAVANI PARA EL 1-0 ANTE BANFIELD!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/aCcNl96iEs — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2024

19m PT - Lujazo de Merentiel

Merentiel, de espaldas al área, mete un taco extraordinario para habilitar a Zeballos por la derecha. El centro del Changuito es interceptado por la defensa de Banfield cuando entraba Cavani.

16m PT - Era buena...

Gran cambio de frente de Merentiel para Zeballos. El Changuito amaga y cede a Belmonte, que envía un centro rasante y débil y se desactiva una chance clara. Cavani la pedía por arriba.

12m PT - Sin dueño fijo

A Boca le cuesta adueñarse del partido. Banfield le propone un juego abierto, pero aprieta bien cuando el Xeneize intenta arrimarse.

5m PT - Comienzo entretenido

Tanto Boca como Banfield se animan en los primeros minutos de acción. Hubo un desborde del Changuito Zeballos que fue celebrado por todo el estadio.

0m PT - ¡SE JUEGA!

Movió Boca y comenzó el partido en la Bombonera.

PRIMER TIEMPO

20.24 - Salen los equipos

Boca y Banfield salen al campo de juego de una Bombonera efervescente. En instantes comienza el partido.

20.10 - Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 titulares de Boca para recibir a Banfield.

19.55 - Los 11 de Banfield

Los siguientes son los 11 titulares de Banfield para visitar a Boca.

📋 | Formación confirmada ✅ para visitar a Boca por el Torneo 2024 de la Liga Profesional.#VamosTaladro 🇳🇬 pic.twitter.com/wvwvrZ78RU — Club A. Banfield (@CAB_oficial) July 31, 2024

19.45 - La entrada en calor

Los equipos de Boca y Banfield salen al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos.

19.30 - La situación del Equi Fernández

En la previa del partido de esta noche, y también después, Boca define qué hacer ante la posibilidad concreta de que Ezequiel Equi Fernández se desvincule del club en estos días. El tema es que en Brandsen 805 consideran que es más redituable para las arcas del club que el futbolista ejecute la cláusula de salida, valuada en US$ 15.000.000, en lugar de aceptar la oferta de un club árabe estimada en US$ 10.000.000 de la misma moneda. Al mismo tiempo, los abogados de Boca consideran que al ya estar reiniciado el torneo argentino, la cláusula debería subir a US$ 20.000.000 y, llegado el caso, iniciarán acciones legales.

19.15 - Aquel partido con juveniles

Boca y Banfield vuelven a cruzarse un miércoles por la noche. La historia reciente redirige este encuentro con aquel que disputaron en el sur hace casi tres años sin público, en tiempos de pandemia. Aquel 24 de julio de 2021, el equipo que por entonces conducía Miguel Russo no pudo presentar a su formación titular como consecuencia de una inadecuada reacción de Raúl Cascini a una provocación rival en la zona mixta del estadio Mineirao (luego de que el equipo quedara eliminado de la Copa Libertadores por penales ante Atlético Mineiro) que generó la reacción de todo el plantel azul y oro y la posterior suspensión generalizada por romper la burbuja sanitaria. Aquel grupo de juveniles, conducido por Sebastián Battaglia (que era DT de la Reserva), cumplió una gran actuación y empató 0 a 0 en el estadio del Taladro.

19.00 - Probables formaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Gary Medel, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Tomás Belmonte, Pol Fernández, Agustín Martegani; Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. DT: Diego Martínez. Banfield: Facundo Sanguinetti, Guillermo Enrique, Alejandro Maciel, Gabriel Aranda, Emanuel Insúa; Jesús Soraire, Cristian Núñez, Ignacio Rodríguez, Matías González, Juan Pablo Álvarez y Mauricio Roldán. DT: Gustavo Munúa.

18.45 - Árbitro y TV

El encuentro se jugará en la Bombonera desde las 20.30. Será arbitrado por Fernando Espinoza y lo televisará ESPN Premium.

18.30 - Bienvenidos

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Banfield, válido por la fecha 7 de la Liga Profesional. Este encuentro había quedado pendiente por la participación xeneize en el repechaje de la Copa Sudamericana.