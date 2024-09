Boca vs. River: resumen, goles y resultado del Superclásico por la Liga Profesional 2024

Escuchar

River derrotó a Boca por la mínima diferencia y se quedó con el Superclásico de la Liga Profesional 2024. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que inició el partido con mayoría de habituales suplentes, tuvo 30 minutos de buen fútbol en el primer tiempo que le alcanzaron para quedarse con la victoria en una Bombonera repleta. El único tanto del encuentro fue convertido por Manuel Lanzini, quien no hacía un gol con la banda roja desde 2014, justamente contra el xeneize. Con este resultado, el Millonario se trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones, mientras que el combinado de la Ribera quedó undécimo.

El xeneize comenzó el encuentro como una topadora. Vehemente, con actitud y con ganas de hacer valer la localía. Dominaba la posesión de la pelota e inclinaba la cancha a su favor. El Millonario, en contrapartida, fue agresivo en la marca desde el comienzo y le costó caro: Federico Gattoni fue amonestado a los 10 segundos y jugó condicionado el resto de la primera etapa, con errores notables en los controles y en los pases. Además, también fueron amonestados en los 45′ iniciales Santiago Simón y Facundo Colidio (Miguel Merentiel fue el único que recibió una tarjeta amarilla para Boca en ese lapso).

Con el correr de los minutos, el visitante entró en partido y comenzó a ser superior. Así, a los 20′, llegó el gol de Manuel Lanzini tras una buena jugada colectiva: el ex West Ham recuperó en mitad de cancha, tocó para Colidio y capturó un rebote en el área chica tras una atajada de Sergio Romero. Fue el tercer tanto de ‘Manu’ ante Boca. Todos en la Bombonera y con la banda roja. Incluso fue el primer tanto desde su regreso al club en agosto de 2023, ya que su última anotación previa a esta fue en 2014, también ante el xeneize jugando como local. Los Superclásicos le sientan bien.

De ahí en adelante, las más claras fueron de River. Pero en el complemento, el trámite del compromiso cambió. Boca, obligado a buscar el empate, adelantó líneas y comenzó a generar situaciones de peligro con el ingreso de Exequiel Zeballos en lugar de Ignacio Miramón durante el entretiempo. Sin embargo, Franco Armani no tuvo que intervenir demasiado por los pocos remates del local, salvo una salida a tiempo para evitar un disparo del ‘Changuito’ a los 12′ de la segunda mitad. Más tarde, el marcador estuvo a punto de quedar en tablas nuevamente por un remate fortísimo de Luis Advíncula de zurda y desde afuera del área que se estrelló en el travesaño.

Los de Núñez cambiaron la estrategia y comenzaron a apostar al contraataque. Miguel Borja tuvo dos mano a mano claros y los desperdició de manera insólita por la tardanza a la hora de definir. Además, también fue protagonista de una jugada en la que condujo la pelota desde la mitad de la cancha y “se quedó sin aire” antes de llegar al área rival, por lo que le cometió una infracción desde atrás a Advíncula, quien lo había superado en velocidad.

Cuando todo parecía sentenciado, Milton Giménez, el goleador de lo que va del campeonato con ocho tantos, empató el partido para el delirio boquense. Pero la alegría del local duró pocos segundos. De inmediato, apenas la pelota cruzó la línea del arco, Armani levantó el brazo izquierdo reclamando mano del ex Banfield. El árbitro Nicolás Ramírez fue a revisar la jugada al VAR y, tras varias repeticiones, anuló el tanto. Los jugadores de Boca se le fueron encima y, en medio del tumulto, Cristian Lema recibió la segunda tarjeta amarilla por no respetar la nueva zona de capitanes y fue expulsado, por lo que se perderá el duelo de la próxima fecha ante su ex equipo, Belgrano de Córdoba.

