Boca vs. Rosario Central, en vivo

PT, 3′ Gol de Boca

Boca arranca con todo. Lema, de tiro libre, adelanta al equipo local. Sin potencia, con puntería.

Empieza el partido

Boca juega con Rosario Central, un partido crucial para sus aspiraciones.

20.55 Una fortaleza

Boca consiguió 8 triunfos en sus últimos 10 partidos como local. A diferencia de la Bombonera, suele sufrir el equipo xeneize cada vez que actúa como visitante.

20.50 Equi, de regreso

En su llegada al país para jugar la doble fecha de eliminatorias con la selección argentina, el mediocampista de 22 años expresó que no le molestó que el club no lo despidiera en las redes sociales tras su pase a Al-Qadsiah. La relación terminó bien con todos”, dijo. Sin embargo, no habló con Juan Román Riquelme antes de partir a Arabia Saudita.

20.35 Boca, confirmado

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenon; Miguel Merentiel y Brian Aguirre es la formación que decide Diego Martínez. Un cambio de esquema: tres centrales y el delantero formado en Newell’s, a la cancha.

20.30 Central, confirmado

Matías Lequi definió este equipo para jugar esta noche: Broun; Coronel, Barbieri, Giménez y Sández; Ibarra, Martínez, Gómez y Malcorra; Campaz y Copetti.

20.25 El campo de juego

Siempre resulta una preocupación el campo de juego de la Bombonera. La pregunta se expandió en las últimas horas en las redes sociales: cómo está el césped en medio de la tormenta de Santa Rosa. Y en una serie de fotos publicada por diversos medios, se puede observar que por el momento se encuentra en buen estado. Lejos de un 10, pero no hay zonas grises.

20.20 El rival

Rosario Central viene de ganarle por 1-0 a Atlético Tucumán en la nueva etapa del entrenador Matías Lequi, quien fue confirmado como director técnico del conjunto canalla hasta fin de año, luego de la salida de Miguel Ángel Russo.

20.15 Los cambios

El entrenador Diego Martínez se ve obligado a realizar una variante tras la expulsión de Milton Giménez, que sería reemplazado por Brian Aguirre. La última defensa que probó el técnico en los entrenamientos fue con Nicolás Figal, Marcos Rojo y Mateo Mendía, pero aún no está definido. A su vez, solo los mediocampistas Cristian Medina y Kevin Zenon tienen su lugar asegurado.

20.10 Antecedentes y datos

Boca se presenta luego de igualar 1-1 ante Estudiantes de La Plata en un polémico enfrentamiento, en el que al León le anularon dos goles. El elenco xeneize se encuentra noveno en la tabla de posiciones con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y dos derrotas.

20 Bienvenidos a la cobertura en vivo de Boca-Rosario Central

Boca se enfrenta este sábado a Rosario Central en busca de acercarse a la pelea por los primeros puestos de la Liga Profesional, en el marco de la decimotercera fecha. El partido se juega en la Bombonera desde las 21, con el arbitraje de Jorge Baliño; en el VAR secundará Silvio Trucco. Cuenta con la transmisión de la señal deportiva ESPN Premium.