Bolívar - Atlético Mineiro: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Bolívar y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles 16 de septiembre a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Bolívar viene de ganar 2-0 como visitante ante Cienciano, mientras que Atlético Mineiro viene de ganar 1-0 con Godoy Cruz