LA NACION

Bolívar venció por 2-0 a Cienciano como visitante en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cienciano-Bolívar
Cienciano-Bolívar

Bolívar venció por 2-0 a Cienciano como visitante, en un partido de la jornada 11 de la Copa Sudamericana. Para Bolívar los goles fueron marcados por Martín Cauteruccio (a los 15 minutos) y Damián Batallini (a los 46 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Colapinto fue al Bernabéu para alentar a Mastantuono en su debut con Real Madrid: su mensaje en Instagram
    1

    El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

  2. Mastantuono agitó el juego y tuvo un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid
    2

    Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid

  3. Mastantuono tuvo su esperado día en Real Madrid: entró en el segundo tiempo y el arquero le tapó un remate de gol
    3

    Franco Mastantuono debutó en Real Madrid, que le ganó 1 a 0 a Osasuna por la Liga de España

  4. Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5
    4

    Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5

Cargando banners ...