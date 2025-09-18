LA NACION

Bolívar y Atlético Mineiro empataron 2-2 en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Bolívar y Atlético Mineiro empataron 2-2 en el estadio Estadio Hernando Siles este miércoles 17 de septiembre, en un partido de la jornada 12 de la Copa Sudamericana. Para Bolívar los goles fueron marcados por Robson Matheus (a los 48 minutos) y Dorny Romero (a los 88 minutos). Para Atlético Mineiro los goles fueron marcados por Alexsander Cristhian Gomes da Costa (a los 45 minutos) y Vitor Hugo Franchescoli de Souza (a los 51 minutos).

En la próxima fecha, Bolívar se medirá con Atlético Mineiro, mientras que Atlético Mineiro tendrá como rival a Bolívar.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

