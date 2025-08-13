Botafogo - LDU Quito: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Botafogo y LDU Quito se enfrentan este jueves 13 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Botafogo viene de ganar 1-0 como visitante ante Universidad de Chile, mientras que LDU Quito viene de ganar 3-0 con Central Córdoba
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.