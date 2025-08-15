LA NACION

Botafogo venció por 1-0 a LDU Quito como local en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

Botafogo venció por 1-0 a LDU Quito como local, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Artur Victor Guimarães, a los 1 minutos.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

