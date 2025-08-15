Botafogo venció por 1-0 a LDU Quito como local en la Copa Libertadores

Botafogo venció por 1-0 a LDU Quito como local, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Artur Victor Guimarães, a los 1 minutos.

En la próxima fecha, Botafogo se medirá con LDU Quito, mientras que LDU Quito tendrá como rival a Botafogo.

