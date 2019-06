Marta, la estrella brasilera que está en el mundial Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 07:59

Resumen

Este podría ser el último acto de Marta con la selección brasileña y el sueño es, por supuesto, que la mejor jugadora de la historia pueda levantar la Copa del Mundo, aunque no parece ser una chance tan clara.

Esta es una generación de futbolistas que sufrió varios fracasos y eso afectó el rendimiento colectivo, sin embargo, todavía están buscando la Copa del Mundo. El daño psicológico ha sido profundo y este grupo de jugadores también sabe que están siendo dejados atrás por equipos que han mejorado. Lamentablemente, ya no son favoritos.

Lo imagen que dejó tras ganar la Copa América en 2018 es extremadamente pobre, ya que Canarin solo obtuvo una victoria en los siguientes 11 juegos, perdiendo nueve amistosos consecutivos. Es cierto que la FA brasileña (CBF) se impuso a algunos oponentes muy fuertes, como Japón, Estados Unidos y Australia, pero también perdieron contra Escocia.

Parte de esto se debe a la falta de experiencia del entrenador, Oswaldo Alvarez, y al hecho de que a menudo diseña equipos en los que las jugadoras son ubicadas en posiciones que no son las habituales. De hecho, su antiguo 4-4-2 parece más adecuado para la Premier League de hace 20 años que para el fútbol internacional moderno. El sistema ha hecho que el equipo sea vulnerable en la defensa y también parece agotar a Marta hasta el punto de que no puede estar en su mejor momento en la definición

El sector defensivo se sostuvo sin Rafaelle, ya que se ha estado recuperándose de una cirugía de rodilla desde noviembre de 2018 y su reemplazo, Érika, ha tenido dificultades para resolver los problemas en la última línea brasileña. También hay preocupaciones sobre la condición física de las atacantes Bia Zaneratto de Hyundai Red Angels que se rompió el peroné, mientras que la experimentada goleadora de São Paulo, Cristiane, tuvo problemas musculares y quizá llegue con poca condición física a la cita.

Dicho esto, todavía hay mucha creencia en los súper poderes de Marta y la infatigable Formiga no muestra signos de desaceleración. La mujer de 41 años firmó recientemente un nuevo contrato de dos años con PSG y, en vísperas de su séptima Copa Mundial. Formiga también debería recibir algo de ayuda de Andressinha, que está dispuesta a jugar en su segunda Copa Mundial. También hay juventud en este equipo con la delantera Geyse (21, Benfica). Lamentablemente, Adriana, que estaba en la lista definitiva, fue descartada por una lesión.

El entrenador

Conocido simplemente como Vadão, Oswaldo Alvarez, de 62 años, hizo su gran avance en 1992 cuando su equipo Mogi Mirim ganó el Campeonato del Estado de São Paulo por su "fútbol total", que fue comparado con el de los Países Bajos de Johan Cruyff. Vadão fue luego entrenador de varios de los grandes clubes, entre ellos el Atlético Paranaense, Corinthians y São Paulo entre 1999 y 2001. Luego dirigió una gran cantidad de otros clubes en Brasil y Japón antes de ser contratado como entrenador del equipo nacional femenino en 2014. La Copa del Mundo 2015 de Brasil quedó eliminado en los 16vos. De final, mientras que terminó cuarto en sus Juegos Olímpicos de Río un año después.

Se fue del equipo a finales de 2016 y fue reemplazado por Emily Lima, una volante nacida en São Paulo que jugó para la selección portuguesa. Se convirtió en la primera mujer en entrenar al equipo nacional, pero cuando fue despedida, en septiembre de 2017, la CBF optó por Vadão nuevamente.

La figura

Con seis premios extraordinarios de la FIFA como la mejor jugadora del mundo, no hay duda de quién es la estrella en este equipo: Marta. A los 33 años, la calidad técnica de la N° 10 sigue siendo impresionante y en este momento no tiene heredera de su corona. Ahora cubre menos terreno y trata de mantenerse cerca del área, pero eso a veces es difícil en el sistema de Vadão. Aún impulsado por intentar ser un campeón del mundo, pero parece que el resto del equipo no es lo suficientemente bueno.

¿Lo sabías?

Hija de un conductor de camión y de una criada en el Gran São Paulo, Cristiane, a menudo descuidaba sus deberes en la casa (como lavarse la ropa) y jugaba al fútbol con los niños afuera. Ella también tenía una forma poco ortodoxa de jugar con sus muñecas. "Para mí, todo era un balón de fútbol", dice, recordando cómo cortaría las cabezas de las muñecas para jugar al fútbol con ellos. Ella siempre tenía un amigo que le avisaba para decirle cuándo su mamá estaba a punto de salir, pero admitió que "la suciedad de mis pies siempre la delataba". Estaba tan interesada en jugar cuando era más joven que caminaba 50 minutos para entrenar.

Breve resumen de la historia del fútbol en el país

Visto por primera vez en Río de Janeiro como una característica del circo en la década de 1930, el fútbol femenino en Brasil fue prohibido por un decreto presidencial firmado por Getúlio Vargas en 1941 y que duró hasta 1979, según el razonamiento de que el fútbol era "incompatible con las condiciones del naturaleza femenina ". Así que fue solo en la década de 1980 que el fútbol femenino despegó y comenzó a extenderse.

El primer campeonato nacional comenzó en 1983 y duró hasta 2003. Después de una pausa de tres años, el torneo se convirtió en la Copa de Brasil y se han probado muchas fórmulas diferentes desde 2013. Sin embargo, se han logrado grandes avances, y la mejor liga ahora consiste en 16 equipos y todo club que tiene un equipo masculino está obligado a tener un equipo femenino si desean mantener su licencia profesional. Esto llevó a que algunos de los clubes más grandes unieran fuerzas con el equipo femenino que ya existía.

La selección nacional hizo su debut en 1986, contra Estados Unidos y China. Brasil ha jugado en todas las Copas del Mundo y terminó segundo en 2007. Las canarinhas también ganaron dos medallas olímpicas de plata en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Bajo la lupa: qué jugadora puede ser la sorpresa

La goleadora, Adriana, tiene 22 años y es una de las nuevas estrellas de este equipo. El año pasado fue elegida como la mejor jugadora del Campeonato de Brasil y, debido a los problemas de lesiones de Cristiane y Bia Zaneratto, obtuvo un lugar en el equipo titular de Vadão.

¿Cuál es el objetivo realista para Brasil en Francia y por qué?

Alcanzar los cuartos de final sería un resultado sobresaliente. La combinación de Brasil y el fútbol siempre genera grandes expectativas, pero estar entre los mejores 16 parecen una apuesta justa, ya que enfrentan a Italia, Australia y Jamaica en el grupo.

Presupuesto

Es imposible decir cuánto se invierte en el equipo nacional. En sus balances, la FA brasileña pone sus gastos en equipos juveniles y en el fútbol femenino y masculino juntos. En 2018, esa suma fue de 8.832.593 de dólares. Como comparación, el equipo nacional masculino cuesta US$ 32.175.874 al año, mientras que el CBF reservó 2.775.957 al año para el campeonato femenino.

Jugadoras registradas

3,239 (fuente: CBF)

Igor Siqueira escribe en O Globo (Brasil). Podés seguirlo en Twitter .

Este artículo forma parte de la red de colaboración de la Copa Mundial 2019 de The Guardian, una cooperación entre las mejores organizaciones de medios de los 24 países que disputan el Mundial femenino.