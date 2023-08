Brasil no pudo con Jamaica y el Mundial femenino pierde a su Reina: Marta anunció su despedida de las Copas del Mundo

escuchar

El mundial femenino de Nueva Zelanda y Australia tuvo este miércoles una gran sorpresa. Brasil, vigente campeona sudamericana, quedó eliminada en la fase de grupos por primera vez en 28 años. La Canarinha estaba obligada a vencer a Jamaica, pero apenas igualó 0-0 y verá el resto del torneo por televisión. El resultado implica la despedida de Marta, la 10 del equipo brasileño (que jugó de azul), considerada la Reina de las Copas del Mundo: máxima goleadora histórica (17 tantos), anunció su despedida tras la igualdad: “Marta termina aquí” , dijo la futbolista nacida en Dois Riachos, estado de Alagoas, en el nordeste brasileño. Titular en el Mundial 2023 por primera vez, jugó 83 minutos y dejó el campo emocionada, pero sin poder ayudar a su equipo a clasificarse.

Seis veces considerada la mejor futbolista del mundo, los medios brasileños destacan que Marta “transformó el fútbol femenino en ese país”. “Agradezco la oportunidad que tuve. Estoy muy contenta con todo o que ocurrió con el fútbol femenino en nuestro Brasil y en el mundo entero. Para mí esto es el final, pero para ellas (por sus compañeras) es apenas el comienzo ”, dijo en una entrevista post partido con TV Globo. Y agregó: “Es difícil hablar. No era, ni siquiera en mis peores pesadillas, la Copa que soñaba. Pero es apenas el comienzo. El pueblo brasileño pedía una renovación y la está teniendo. La única veterana soy yo y tal vez Tamires (35 años). La mayoría del equipo está conformado por chicas talentosas con un enorme camino por delante. Yo termino aquí, pero ellas continúan ”, afirmó la emblemática jugadora brasileña.

Más tarde, Marta también habló con SporTV. Y se refirió al empate inútil frente a Jamaica. Las brasileñas debían vencer a las caribeñas si querían pasar a la siguiente fase. Por más que dominaron la posesión y tuvieron algunas chances, no supieron abrir el cerrojo defensivo de las Reggae Girlz, que hicieron historia y jugarán los octavos de final en su segunda Copa del Mundo. “Sabíamos que ellas jugarían como lo hicieron. Nos faltó más paciencia. Los números no mienten: sólo uno de los dos equipos quería jugar. Ellas salieron a defenderse y encontrar una pelota para su número 11 (Khadija Shaw). Debíamos tener paciencia y mantener la pelota cerca de su área: ante cualquier error encontraríamos algo. Ahora sólo nos queda seguir adelante ”, se lamentó.

Marta continuó con su mensaje de despedida de las Copas del Mundo: “Confío en el trabajo que se hizo. Tengo total convicción en que la continuidad terminará dando sus frutos. Tenemos que aferrarnos a las cosas positivas: la familia, el apoyo al fútbol femenino. Éramos favoritas y no hicimos lo suficiente para quedarnos con la victoria. Tenemos talento, un equipo fuerte, pero hoy no funcionó. Ahora hay que levantar la cabeza. Ellas (por sus compañeras) tienen mucho camino por delante y no pueden tirarles una piedra ante cada obstáculo que aparece”.

Tras ser sustituida en el partido ante Jamaica, Marta, la histórica 10 de Brasil, saluda a sus compañeras WILLIAM WEST - AFP

Marta puso todo lo que tenía para estar en la cita ecuménica. La recuperación de una rotura de ligamentos cruzados le demandó once meses de recuperación. Volvió a la selección recién en febrero de este año. Siempre en forma paulatina para poder jugar su último mundial. Sus compañeras se habían juramentado ganar la Copa del Mundo para ella. E incluso todavía abrigan la esperanza de convencerla para que continúe en el equipo. Todas ellas saben que se trata de una jugadora fuera de serie. Historia viva del fútbol femenino.

“Yo no tenía ninguna ídola. Ustedes (por la prensa) no mostraban el fútbol femenino. ¿Cómo podía yo pensar en ser una jugadora y llegar a la selección sin tener una referencia. Hoy, la gente me saluda en la calle y los padres me dicen: ‘Quiero que mi hija sea igual a vos’”, contó en una entrevista colectiva. Ese es el verdadero legado de Marta a las próximas generaciones de futbolistas brasileñas. La estadística dirá que Brasil no quedaba eliminada en fase de grupos desde 1995. Y que apenas ocurrió tres veces en toda la historia: 1991, 1995 y 2023.

Marta, ya en el banco de suplentes, se toma la cabeza durante el partido ante Jamaica en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda Zhizhao Wu - Getty Images AsiaPac

Pero Marta, que empezó jugando descalza y entre hombres, sabe que hizo historia. La Reina de las Copas del Mundo dio sus últimos pases, hizo sus últimos amagues y no fue suficiente. No importa. Porque el cartel de bienvenida de su ciudad natal la seguirá honrando, más allá de un resultado puntual. “Bienvenidos a Dois Riachos, la tierra de la futbolista Marta”.

El lamento de la entrenadora brasileña: “Jugamos demasiado lento”

“Creo que jugamos demasiado lento para romper la defensa de Jamaica. Ellas hicieron un buen trabajo, pero nosotros no pudimos crear muchas oportunidades” , declaró Pia Sundhage, la entrenadora brasileña de origen sueco en conferencia de prensa. “ No pudimos llegar a la línea de fondo , eso es lo que buscamos cuando tenemos enfrente este tipo de defensas”, agregó.

La entrenadora asumió la responsabilidad del resultado, pero al ser consultada sobre su futuro en la selección brasileña respondió: “Tengo contrato hasta agosto del próximo año” . Es decir, después de los Juegos de París. Sundhage admitió además que preparó a su equipo para un rival así, debido a que Jamaica podía clasificar con solo empatar. “La forma en que intentamos alcanzar la línea de fondo no funcionó de la manera en que yo quería”, admitió.

Y si bien elogió el liderazgo de Marta dentro de la cancha (fue la capitana), Sundhage también recalcó que su presencia no fue suficiente para que Brasil encontrara un pase de gol. “Y eso que ese es uno de sus fuertes”.

(Con información de la agencia AFP).

