Brasil se pone serio: termina la rotación, practica penales y sabe del “doble filo” en la Copa América

SAN PABLO.– Antes de dejar atrás el frío y la niebla de Granja Comary, el centro de entrenamientos ubicado en Teresópolis, microrregión serrana del estado de Río de Janeiro, donde la selección brasileña fijó su base para disputar la Copa América, el técnico Tite habla mucho con sus ayudantes, con los jugadores, grita y gesticula, algo no tan común en su perfil.

Antes del partido por los cuartos de final de la Copa América, hoy, a las 21 de la Argentina, ante Chile, en el estadio Nilton Santos, pide cautela cuando le preguntan si la etapa final del certamen es la mejor preparación para la Copa del Mundo de Qatar. “No estamos pensando en el Mundial. Estamos pensando en Chile, en generar los merecimientos para ganar. Es el bicampeón reciente contra el último campeón, y así lo encaramos”, advirtió el DT.

Eder Militao, de Brasil, salta para anotar ante Ecuador, el domingo 27 de junio de 2021, en un partido de la Copa América disputado en Goiania, Brasil (AP Foto/Eraldo Peres)

A pesar de que no evitan comentar sobre el favoritismo que se les adjudica, en la concentración brasileña saben que en el duelo tienen mucho para perder y no tanto para ganar. Tal vez por eso, las bromas constantes parecen haber perdido espacio y el discurso suena unánime, planificado, un tanto chato. “A pesar de que lo parezca, el mundo aquí no es todo color de rosa; discutimos, nos enojamos y peleamos como en las mejores familias. Pero no nos importa saber quién tiene la razón, sino conseguir nuestros objetivos. Por eso terminamos pensando en la misma dirección, hablando de la misma forma”, explicó el director técnico.

La última práctica del equipo antes de viajar en ómnibus hacia la capital fluminense dejó tan solo dos certezas y varios interrogantes con respecto a la formación. En principio, se sabe que Renan Lodi reemplazará a Alex Sandro como lateral izquierdo, ya que el jugador de Juventus sintió una molestia en el muslo durante la sesión del martes y no regresó al campo para las actividades de miércoles y jueves. Además, tras la rotación de arqueros que el cuerpo técnico dispuso durante este certamen, Ederson será el elegido para el duelo ante la Roja, a pesar del buen nivel de sus competidores en el puesto, Alisson y Weverton. “Es un buen dolor de cabeza para Tite. Los tres estamos preparados y nadie tiene el lugar asegurado”, dijo el uno del Manchester City, de Inglaterra.

El buen juego con los pies de Ederson parece ser el factor determinante para su titularidad en la etapa de definiciones de la Copa América. Inclusive, el arquero podría ser uno de los elegidos para ejecutar un penal, en caso de que Brasil y Chile lleguen hasta esa instancia. “Si el técnico así lo decide, lo pateo sin pensarlo dos veces. En el fútbol todo puede pasar, y yo estoy preparado para eso, sea entre los cinco primeros o en la tanda siguiente”, avisó el paulista. Como preparación hacia una posible definición de ese tipo, el seleccionado brasileño invirtió más de media hora en la ejecución durante la práctica del jueves.

El técnico brasileño Tite da instrucciones a sus jugadores durante un partido de fútbol de la Copa América contra Ecuador en el estadio Olímpico de Goiania, Brasil, el domingo 27 de junio de 2021. Eraldo Peres - AP

Antes, la Canarinha le dedicó varias sesiones a las acciones con pelota parada, donde parece chocar una de sus fortalezas con su principal debilidad. El 18% de los goles (23 de 126) que Brasil anotó durante los 58 partidos de la era Tite, corresponden a jugadas con balón detenido. Los últimos dos fueron marcados por Casemiro, contra Colombia (victoria por 2 a 1), y Eder Militao, en el empate 1 a 1 ante Ecuador. Sin embargo, 12 de los 23 tantos pertenecen a los defensores Miranda, Thiago Silva, Marquinhos y Alex Sandro.

Pero si por un lado los de Tite se hacen fuertes en el área adversaria, también sufren en la propia. De los 21 goles recibidos en ese mismo período, 13 se iniciaron con bolas detenidas (62%). Este recurso antiguo, pero siempre determinante en el juego, es una de las obsesiones del exDT de Corinthians. No es casualidad que el entrenador destine, junto con sus colaboradores, los 20 minutos finales de casi todas las prácticas a este fundamento. Para mejorar la eficacia de lo realizado, Matheus Bacchi, parte del cuerpo técnico del seleccionado e hijo de Tite, suele mostrarles a los jugadores el posicionamiento correcto en una tablet antes de que ingresen en el campo de juego.

Al igual que en la Copa América 2019, también disputada en Brasil, el seleccionado anfitrión llega invicto, líder de su grupo, con la mejor campaña y el mejor ataque del torneo. Sin embargo, esta versión de 2021 intercambia menos pases, tiene menos posesión y, a su vez, es más efectiva (hoy acierta el 94% de los toques, contra 90% de 2019).

Pero más allá de esos números, la gran diferencia radica en la presencia de Neymar, quien se ausentó de la edición 2019 por lesión. En esta Copa América, el crack de Paris Saint-Germain disputó tres partidos, marcando dos goles y aportando dos asistencias, ganándose la plaza de “indiscutible” dentro del plantel que más intercambió piezas en el certamen; durante la fase de grupos, Tite probó a todos los jugadores que estaban a disposición (excepto el zaguero Felipe, lesionado). La famosa rotación, sin embargo, ahora es parte del pasado para un elenco que tiene, una vez más, el título como única opción.