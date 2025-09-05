Brasil venció por 3-0 a Chile como local en la Eliminatorias del Mundial 2026

Brasil venció por 3-0 a Chile como local, en un partido de la jornada 17 de la Eliminatorias del Mundial 2026. Para Brasil los goles fueron marcados por Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves (a los 38 minutos), Lucas Tolentino Coelho de Lima (a los 72 minutos) y Bruno Guimarães Rodriguez Moura (a los 76 minutos).

En la próxima fecha, Brasil se medirá con Bolivia, mientras que Chile tendrá como rival a Uruguay.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.