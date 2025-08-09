Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
CA Huracán venció por 1-0 a Tigre como visitante en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
CA Huracán venció por 1-0 a Tigre como visitante, en un partido de la jornada 4 del Torneo Clausura. El gol fue marcado por Leonardo Gil, a los 57 minutos.
En la próxima fecha, CA Huracán se medirá con Argentinos Juniors, mientras que Tigre tendrá como rival a Racing Club.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
- 1
Sin Messi, pero con De Paul y Luis Suárez como banderas, Inter Miami ganó y se clasificó a los cuartos de final
- 2
Estos son los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2025: la lista completa de nominados
- 3
Escándalo en Barcelona: el club le retiró la capitanía a Ter Stegen en medio de un fuerte conflicto
- 4
San Lorenzo encuentra un desahogo a la crisis con los pibes y un buen arranque en el torneo Clausura