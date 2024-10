Candidato al Puskas: golazo en los Países Bajos desde atrás de mitad de cancha, pero el arquero responsabilizó a un compañero

Escuchar

Hace poco más de dos meses, Walter Bou hizo un gol que unánimemente fue señalado como un firme candidato al Premio Puskas, la distinción que otorga la FIFA al mejor tanto de cada temporada. Se acababa el partido por la 9a fecha de la Liga de Profesional cuando el delantero de Lanús, tras controlar con el pecho una asistencia cruzada de Mateo Sanabria, repentizó desde fuera del área una definición, mitad tijera, mitad chilena, que se metió pegada al travesaño. Un golazo inolvidable, de esos que llevan a los hinchas a pedir que se cierre el estadio, con el valor agregado de que sirvió para vencer 3-2 a Tigre en el cierre del encuentro.

Este domingo le surgió un competidor a Bou en la Eredivisie, la primera división de los Países Bajos. Un gol de otras características, pero igualmente espectacular. Un misil de 60 metros del alemán Mario Engels, delantero de Heracles, frente a Ajax, que igualmente se impuso por 4 a 3.

Takiego gola stracił dziś Ajax. Strzelał Mario Engels z Heraclesa Almelohttps://t.co/JIp8b0PauQ — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 20, 2024

De 30 años, surgido en un club regional de Colonia y con pasos por el ascenso de Alemania y de los Países Bajos, Engels sorprendió al arquero Remko Pasveer con un disparo de emboquillada desde atrás de mitad de cancha. Fue el tercer tanto de Engels en nueve fechas, en un equipo que se sitúa 14° entre 18 participantes. La mejor temporada goleadora de Engels fue en 2018/19, cuando anotó 24 goles en 34 fechas para Roda, por la segunda categoría de los Países Bajos.

Walter Bou, una definición magistral

El gol de Engels fue el 2-1 de Heracles, local, con una asistencia de casi 13.000 espectadores. Ajax dio vuelta el resultado con el tercer y cuarto (penal) gol de Wout Weghorst, que ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo. El nombre de Weghorst tuvo resonancia internacional durante el Mundial 2022, tras el cotejo Argentina-Países Bajos, cuando Lionel Messi, antes de comenzar una entrevista para la televisión, se dirigió al delantero que estaba detrás de cámara y le descerrajó un “qué mirás bobo, andá pa’llá bobo, andá pa’llá”.

Pasveer, arquero veterano, de 40 años, fue suplente durante el Mundial en el seleccionado que dirigió Louis Van Gaal. En la Orange tiene dos encuentros, por la Nations League. Tras el cotejo, el guardavallas de Ajax reconoció el mérito de Engels: “Buen gol, a veces hay que aplaudir, el disparo fue perfecto”. De todas maneras, Pasveer deslizó una responsabilidad para su compañero Josip Sutalo, que hizo un mal pase y la pelota quedó para el remate de Engels. “Tengo curiosidad por saber si la asistencia también se acreditará a nuestro nombre. Le damos una asistencia, es así de simple. Yo estaba ocupado armando la organización defensiva”, dijo Pasveer sobre la equivocación de su compañero.

El retroceso del arquero Pasveer no alcanza a evitar el golazo de Engels. Captura de video

El arquero se defendió de quienes cuestionaron su reacción para evitar el gol: “A los que dicen que mi retroceso es lento les digo que un arquero, en esa circunstancia, no puede quitar la vista de la pelota”. Engels, más allá de la satisfacción por su gol, se quejó del penal para Ajax a siete minutos del final, que significó el 4-3. “Un penal típico del Ajax. Esto no es un 50 por ciento para cada equipo. Es 80/20 para Ajax. Wout (Weghorst) mide dos metros y se cae por un roce suave. De esos penales hay diez por partido, pero no los sancionan, salvo para Ajax”, expresó una de las figuras de la jornada.

La prensa de los Países Bajos se hizo eco de una información surgida en la Argentina, en el sentido de que emisarios de Ajax estuvieron el viernes siguiendo el rendimiento del delantero juvenil Santiago López (18 años) en la victoria 2-0 de Independiente sobre Lanús.

