Candidatos al Balón de Oro 2024 y cuándo se entrega

Escuchar

La Copa América y la Eurocopa que concluyeron el fin de semana pasado fueron con los títulos de la selección argentina y la de España, respectivamente, los últimos torneos que se tienen en consideración para el Balón de Oro 2024, para el que todavía no hay ternados porque la votación comenzará las próximas semanas y, de ella, decantará el ganador el lunes 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

La distinción de la revista France Football -la organiza en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)- para reconocer a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada. Se tiene en cuenta lo hecho por los deportistas de julio a junio del año siguiente, es decir que se considera el calendario deportivo de Europa. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho estatuillas FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

Como casi nunca en las últimas dos décadas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no son favoritos. El argentino no descolló en Inter Miami como para merecer el Balón de Oro y en el certamen continental que concluyó recientemente con su país tampoco gravitó como de costumbre y padeció lesiones que le impidieron brillar. Algo similar fue el último año del portugués, pero en Al Nassr de Arabia Saudita. Si bien marcó un sinfín de goles en su club, a nivel internacional no pudo ser la bandera de Portugal, que se marchó en cuartos de final de la Eurocopa.

Ello no quiere decir que ambos no puedan ser distinguidos, pero hay jugadores que hicieron más méritos. Aun así, no hay un claro favorito. El nombre que más se impone es el de Rodri, el volante central de Manchester City que brilló en su club y fue elegido el mejor jugador del campeonato de selecciones del Viejo Continente en un contexto donde su España fue campeón. Tiene varias amenazas: Kylian Mbappé (PSG -ahora en Real Madrid-/Francia), Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Lamine Yamal (Barcelona/España), Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa/Argentina), Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay), Lautaro Martínez (Inter/Argentina), Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra), Dani Carvajal (Real Madrid/España) y Phil Foden (Manchester City/Inglaterra), por mencionar algunos.

Kylian Mbappé, tras una temporada magra en PSG y sin sobresalir demasiado en la Eurocopa con Francia, tiene pocas chances de recibir el Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

La última edición del Balón de Oro lo obtuvo Messi por octava vez en su carrera gracias a lo realizado en la temporada 2022/23 y le sacó más ventaja a Cristiano Ronaldo (5) en la histórica puja. El rosarino era el máximo candidato a quedarse con el premio porque el período que se tuvo en cuenta abarcó el Mundial Qatar 2022, en el que fue la figura de la selección argentina que gritó campeona por tercera vez en la historia. Por detrás de él en la votación se ubicaron Haaland y Mbappé. Fue la primera vez que un jugador fue reconocido no siendo parte de un equipo de Europa: la ‘Pulga’ ya militaba en Inter Miami.

Un año antes, el rosarino se ausentó entre los candidatos a ganar el galardón por primera vez desde 2005 tras ser seleccionado 17 veces consecutivas a raíz de su magra temporada 2021/22 en PSG. Previamente, el 10 fue premiado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Luego de Cristiano, en la lista de máximo ganadores siguen Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten con tres cada uno, mientras que Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan suman dos. 26 futbolistas tienen una condecoración.

Máximos ganadores del Balón de Oro masculino

Lionel Messi (Argentina) - 8

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5

Michel Platini (Francia) / Johan Cruyff (Países Bajos) / Marco van Basten (Países Bajos) - 3

Franz Beckenbauer (Alemania) / Ronaldo Nazário (Brasil) / Alfredo Di Stéfano (Argentina) / Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) / Kevin Keegan (Inglaterra) - 2

LA NACION