Cardona está muy cerca de regresar a Boca con un préstamo por un año y medio Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

19 de agosto de 2020

Pasan los días de preparación de Boca en el predio de Ezeiza bajo la "lejana" pero atenta mirada de un protegido Miguel Ángel Russo, mientras la reanudación de la Copa Libertadores ya se ve más cerca en el horizonte. Con el plantel que deseaba tener a disposición ya conformado, tras las continuidades de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, pedidos expresos del entrenador, el entrenador ya puede empezar a ocuparse en poner el ojo en qué incorporaciones hará. Hay una que está muy clara y cercana a darse: el retorno de Edwin Cardona.

Siempre ha sido un futbolista que sedujo a Juan Román Riquelme, la cabeza del Consejo de Fútbol. Se sabe que el colombiano es un creador de juego, con una visión envidiable, más allá de que varios entrenadores de su carrera lo hayan utilizado como extremo izquierdo para aprovechar su potente y preciso golpeo con la pierna derecha. Con el proyecto, en conjunto con Russo, de formar enganches en cada categoría amateur del club, está claro que su estilo agrada para potenciar a un equipo que quiere levantar la Copa Libertadores. Y, además, ya lo buscaron en enero, pero una lesión lo terminó alejando.

Cardona, autor de un gran gol de tiro libre contra River en 2017, tendría todo listo para regresar a Boca

Ahora estaría todo dado para que se concrete. De hecho, en el club ya le buscan casa en las cercanías del predio de Ezeiza. Porque con Xolos, de Tijuana, la institución xeneize ya tiene acordado un préstamo por un año y medio, pero restan detalles en la negociación con el futbolista, de 27 años, para que se termine de cerrar. Entonces, en el Consejo prefieren ser prudentes y ocuparse de solucionar esos contrapuntos que existen.

El golazo de Cardona a River

De terminar cerrando su llegada, se trataría de la primera incorporación en el plantel de Miguel Russo. Hasta aquí, con respecto al equipo campeón de la Superliga, sólo se habían dado salidas, más allá del objetivo cumplido de mantener a aquellos futbolistas que debían renovar su vínculo o el préstamo: Jan Carlos Hurtado se fue cedido hace unos días a Red Bull Bragantino, de Brasil, y se sigue negociando en la venta de Emanuel Reynoso, sumando también la ya deglutida salida de Junior Alonso de hace unos meses a Atlético Mineiro.

¿Andrada sigue o se va?

Incluso, por estas horas el foco está puesto en Esteban Andrada. Ya retumban las paredes sobre una posible venta, esa que tanto se viene hablando desde que se transformó en una de las grandes figuras de Boca: la de tener una experiencia en Europa. Sin embargo, es necesario poner el freno ante tanto rumor. Según pudo averiguar LA NACION, desde el círculo íntimo del arquero, de 29 años, aseguran que hay un interés serio desde el viejo continente. Y ese club, según comenzó a trascender, sería Roma. No obstante, el Consejo de Fútbol todavía no recibió ningún ofrecimiento concreto.

Por otro lado, en caso de terminar llegando la propuesta de compra, luego vendrá la negociación. Y es que si bien la cláusula de rescisión de Andrada es de U$U 25.000.000, en Brandsen 805 saben que no conseguirán venderlo por ese monto teniendo en cuenta que, más allá de la enorme figura que forjó desde que llegó a mediados de 2018, no deja de ser un arquero. Entonces, aceptarían una oferta por menos plata, pero que no deje de ser considerable. Si bien nadie es intransferible en el plantel, quieren hacer valer la importancia que tiene el mendocino para aspirar a ganar cosas importantes.