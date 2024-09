Carlo Ancelotti, el DT de Real Madrid elogiado por Scaloni y su visión sobre el liderazgo: “Cuando me enojo, me vuelvo loco”

Escuchar

Cuando en la conferencia de prensa anterior al partido que la Argentina perdió ante Colombia le preguntaron a Lionel Scaloni por sus referentes como DT, sorprendió al nombrar a uno que, casualmente, no tuvo: Carlo Ancelotti. Está claro que el director técnico campeón del mundo con la selección en Qatar 2022 calificó como “Dios” a José Pekerman, a quien formó como futbolista y como persona en las selecciones juveniles de la AFA, y también reconoció entre sus mentores a Daniel Córdoba, a quien tuvo en Estudiantes de La Plata. Pero nunca había sido dirigido por Ancelotti.

“Me siento identificado con Ancelotti. Lo escucho, lo sigo y coincido con muchas de sus formas de pensar el juego. Me parece un tipo que hizo historia. Después hay muchos que me transmitieron cosas importantes“, dijo, en relación al italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid. Y agregó: “Del resto de los que he tenido: José Pekerman y Daniel Córdoba, que cuando estuvo en Estudiantes me transmitió un montón de cosas”.

Lionel Scaloni dando indicaciones en el partido de la Argentina contra Colombia, en Barranquilla, por las Eliminatorias para el Mundial 2026 Fernando Vergara - AP

Justo hace unos días, Ancelotti fue entrevistado en un Congreso en México. El actual DT de Real Madrid sigue vigente, a los 65 años . Viene de ganar la Champions League con el conjunto merengue, acaba de potenciar al equipo con la contratación de Kylian Mbappé y va por más. Se mantiene ganador, pero reconoce que la gestión de los planteles y los egos no son fáciles de resolver: “Los problemas se encuentran cada día. Es un trabajo de mucho poder y responsabilidad. Puedo elegir a qué hora entreno, a quién pongo, pero al final es una relación entre personas. Ese es el aspecto más importante. Yo a veces les pregunto a los jugadores ‘quién eres tú’ y ellos me dicen ‘soy un jugador’. Y yo les digo ‘no, tú eres una persona que juega al fútbol’. Yo intento tener relación a nivel personal además de profesional porque así puedes sacar mejor rendimiento del profesional. Lo intento hacer. No es sencillo porque el jugador siempre quiere jugar. Y once lo hacen, pero 15 van a mirar el partido. Eso es lo más complicado. Pero si logras tener una buena relación personal, esto te ayuda a trabajar mejor”.

Exponiendo para el Congreso que llevó el título ‘México Siglo XXI’, de la Fundación Telmex, el entrenador italiano habló sobre el liderazgo: “Es muy difícil explicar cómo debe ser un líder. Es mucho más importante convencer que imponer. Un líder debe tener la capacidad de escuchar a los que trabajan contigo. Siempre te pueden dar ideas que pueden ayudarte. Es importante escuchar y no pensar que tú sabes todo porque eres el jefe. Siempre se puede aprender. Yo puedo ser cercano con los jugadores, pero debes ser honesto con la gente. He formado mi carácter rodeándome de gente tranquila. Para que la elección sea honesta debes ser como tú”.

Describió su trabajo y la identificación que siente al dirigir en Real Madrid: “El ADN de Real Madrid es una fantástica conexión entre la historia que tiene, ha tenido y va a tener, su hinchada y su club. Pase lo que pase hay ganas de competir, ganas de luchar, ganas de ganar. Este es el ADN de Real Madrid pero cada uno se puede crear su propio ADN. Obviamente que el componente más importante son las ganas de hacer las cosas, las ganas de competir y las ganas de nunca rendirse”.

También le consultaron sobre las presiones que sufren, sobre todo, los entrenadores. Y más quienes dirigen a clubes grandes, donde tienen que administrar el sentimiento de miles de personas: “Debes tener la idea clara de lo que debes hacer. Es importante escuchar a tu asistente, al jugador... Una vida sin presión o un poco de estrés no existe. Demasiado estrés no, pero un poco es combustible. El día que no tenga emoción antes de un partido, es el día en el que tengo que parar. Antes de un partido hay preocupación, hay sentimiento negativo pensando que no va a salir bien, que nos van a marcar un gol... Cuando empieza el partido, todo para. Entonces, hay que buscar la tranquilidad para manejar las situaciones del juego”.

Federico Valverde celebra con el técnico Carlo Ancelotti tras anotar el primer gol del Real Madrid en el partido contra Valladolid en la Liga española 2024 Manu Fernández - AP

Reconoció la exigencia que vive al dirigir a un club como Real Madrid. Cuando le preguntaron que da la impresión de que, con el plantel que tiene, nada “será suficiente” para los espectadores: si gana la Liga de España, la Champions, ¿con el plantel que armó va a poder convencer a todos?, contestó: “Ganar siempre es complicado. Tenemos un plantel muy fuerte y podemos competir, pero para ganar es siempre lo mismo: darlo todo, nunca rendirte, tener un poco de suerte. Y esto es el fútbol, no ganas por nada, ganas porque tienes calidad y eres capaz de sacarle a los jugadores lo máximo. Pero, sobre todo, de construir un equipo que sea solidario”.

Pero más allá de explicar que suele tener buena relación con los futbolistas y su cuerpo técnico, también dejó en claro que también se enoja. Quien lo observa por televisión o durante los partidos lo ve masticando chicle y dar alguna indicación pero sin gestos ampulosos. Autor del libro “El Liderazgo Tranquilo”, pocas cosas logran sacarlo del eje, pero eso no implica que nunca se enoje: “Hay que ser positivo siempre en el banco de suplentes porque tú debes de hablar con los jugadores. No es verdad que sea siempre tranquilo. Raramente me enojo, pero cuando me enfado, me vuelvo bastante loco. El caballo tiene dos maneras para saltar: con la fusta o con la carota [zanahoria en italiano]. De las dos maneras, salta. Hay que elegir. Si le das con la fusta te puede tirar luego desde atrás; si le das carota [zanahoria], te ayuda”.

El reconocimiento de los jugadores de Real Madrid para con Carlo Ancelotti tras ganar la final de la Champions League 2024 ante Borussia Dortmund, en Wembley Alastair Grant - AP

“Afuera hay 10.000 estudiantes que quieren ser los mejores en cada disciplina que elijan. ¿Qué se les puede decir?”, le dijo el interlocutor a Ancelotti. Y el entrenador italiano respondió: “Tener sueños en muy importante, tener curiosidad y tener pasión. Yo he tenido la suerte de tener pasión por lo que he hecho desde pequeño y que sigo haciendo. La pasión es siempre la misma: trabajar. No digo sacrificarse porque cuando uno se mueve por la pasión, no lo considero sacrificio. Y si uno se mueve por la pasión, le van a salir las cosas bien”.

