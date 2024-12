Carlo Ancelotti explicó qué le falta a Endrick para que tenga más oportunidades en Real Madrid

Real Madrid logró un triunfo clave ante Getafe 2-0 en el Santiago Bernabéu, sumando tres puntos que lo dejan a solo uno del líder de La Liga de España, Barcelona. En un partido sin grandes destellos de brillantez, el equipo de Carlo Ancelotti mostró efectividad y concentración, aprovechando el traspié del conjunto catalán en la jornada.

Sin embargo, el entrenador italiano se mostró visiblemente serio en la conferencia de prensa post triunfo. Y aunque destacó la actitud del equipo, también habló de sus principales figuras, en especial sobre la actualidad de Endrick y la situación de Kylian Mbappé, autor de un gol decisivo.

Ancelotti fue concreto al evaluar el rendimiento del equipo: ”Al equipo lo vi bien bien, concentrado, con buena actitud y es un justo ganador” Luego, sí, elogió con ganas a Mbappé: “Estuvo activo, peligroso y marcó un gran gol que era importante para controlar el resto del partido. Eso es lo que queremos de él”. Además, resaltó el respaldo de los hinchas hacia el francés: “Ellos entienden mejor que nadie el momento del equipo y de los jugadores. A Mbappé lo apoyaron después de lo de Anfield porque era lo justo”.

Ancelotti gesticula durante el partido entre Real Madrid y Getafe, por LaLiga JAVIER SORIANO - AFP

En relación a la ausencia del joven brasileño Endrick en el campo, Ancelotti explicó que la decisión tuvo que ver con las circunstancias del partido: ”¿Qué necesita para jugar? Necesita trabajar. No entró porque Mbappé estaba siendo muy peligroso y el resto también lo estaban haciendo bien. Estará listo para el próximo partido”.

Más allá de la victoria, el partido dejó algunas preocupaciones físicas, especialmente con Jude Bellingham, quien debió abandonar el campo tras un golpe en el cuello. Sin embargo, Ancelotti se mostró optimista: “Tenía el cuello bloqueado y no podía continuar, pero creo que en un par de días estará listo”.

El desgaste del equipo también fue evidente en los minutos finales. Según el técnico, esto se debió al ajustado calendario: “Llegamos a las seis de la mañana el jueves de Liverpool y no pudimos entrenar. Era bastante normal tener un poco de bajón físico al final del partido”.

Además, el entrenador valoró el esfuerzo de Brahim Díaz y Rodrygo, quienes no lograron convertir pero cumplieron un buen papel: ”Estamos todos focalizados en ganar los partidos, pero obviamente para los delanteros es más importante marcar que para los mediocampistas. Jugaron muy bien los dos. Rodrygo me gustó y estará mejor en el próximo partido”.

Acerca del penal ejecutado por Bellingham, el entrenador italiano aclaró cómo se toman esas decisiones ante la ausencia de Vinícius Jr.: ”Cuando está Vini, el ejecutante lo deciden entre Mbappé y él. Sin Vini, los que tenían que elegir eran Mbappé y Bellingham, y entre los dos decidieron que lo patee Jude”.

Mbappé y una oportunidad de gol frente a Getafe Bernat Armangue - AP

Por último, Ancelotti no ocultó su satisfacción por seguir en la pelea por el título, pese a las numerosas bajas por lesión: ”A pesar de las dificultades, que son muchas, estamos ahí peleando y luchando. Volvimos a jugar con concentración, espíritu y actitud, y eso me tranquiliza y me da confianza. Poco a poco los problemas los iremos resolviendo, pero mientras tanto estamos ahí peleando”.

La noche que Mbappé esperaba

El astro francés Kylian Mbappé se sacó de encima parte del mal momento que atraviesa con un soberbio gol, que sentenció el domingo la victoria del Real Madrid por 2-0 sobre Getafe, dejando a los merengues con la oportunidad de apoderarse del liderazgo de la Liga española.

Jude Bellingham abrió la cuenta de penal, luego de una falta sobre Antonio Rüdiger, a los 30 minutos. El mediocampista inglés lo ejecutó con enorme clase y lo convirtió con un sutil toque al medio del arco.

El resumen del partido

Mbappé, quien fue criticado por algunos hinchas debido a sus decepcionantes actuaciones desde que se unió al gigante español esta temporada, se reencontró con la red a los 38 minutos para sellar la victoria en el estadio Santiago Bernabéu. Lo hizo con un potente disparo cruzado frente al área.

Con su tercera victoria seguida del torneo doméstico, los merengues alcanzaron los 33 puntos, uno por detrás del líder Barcelona, que el sábado cayó en casa 2-1 ante Las Palmas. Con un dato que le permite ilusionarse con treparse a la cima: el vigente campeón de España tiene un partido pendiente ante Valencia.

LA NACION