La foto de los campeones del 86, durante la visita a Bilardo Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 08:50

Desde el 2 de mayo que está Carlos Bilardo internado en el Instituto del Diagnóstico y se generó tensión por estado de salud. Las versiones que indicaban que se había complicado su cuadro comenzaron a perder peso cuando familiares del ex entrenador de la selección de la Argentina le explicaron a LA NACION que está internado en una sala común y que está allí por un cuadro de infección urinaria.

A Bilardo se le realizaron una serie de estudios y ahora la familia está esperando los resultados para conocer la gravedad de la afección. Según se pudo averiguar en esta semana podría tener el alta si es que no aparecen complicaciones en el cuadro por el que ingresó a la clínica.

Crédito: Twitter Pumpido

La preocupación por el estado de salud de Bilardo obedece a que el ex DT tuvo complicaciones en ese sentido durante el último año y medio. Es que desde junio de 2018, cuando fue operado, se encontraba internado en una clínica de recuperación debido a su lucha contra el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas de la tercera edad, sobre todo hombres.

Un mes después, Bilardo fue operado por un cuadro de dilatación ventricular en su cerebro. En julio, volvió a ser internado para que los médicos le realizaran ajustes en la medicación que mejoraran el ciclo de sueño y vigilia.

En abril se conoció un encuentro entre Bilardo y varios ex campeones del Mundial 86 pero desde ese momento no se tenía más noticia del ex entrenador, hasta que ayer se supo que estaba otra vez internado y que, según su familia, está fuera de peligro.