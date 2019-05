Mourinho recreó el plan anti-Messi: cómo fue "la jaula" de Inter para frenarlo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2019 • 16:12

La serie entre el Inter de José Mourinho y el Barcelona de Pep Guardiola , por las semifinales de la edición 2009/2010 de la Champions League, se convirtió en un clásico del fútbol moderno. También fue el prólogo de una rivalidad que posteriormente se acrecentaría con el desembarco de Mourinho en el Real Madrid. Antes de reestructurar a la Casa Blanca y protagonizar una batalla permanente durante su período de tres años en el club Merengue, el técnico portugués llevó al Inter a conquistar la Copa de Europa en una campaña memorable que tuvo al duelo frente al combinado catalán de Lionel Messi como uno de sus capítulos más candentes.

Casi una década después, temporalmente desocupado tras haber sido despedido por el Manchester United, Mourinho repasó tácticamente el duelo de ida entre Inter y Barcelona en una entrevista exclusiva con The Coaches' Voice. El conjunto italiano se impuso en aquella primera noche por 3-1 con los goles de Wesley Sneijder, Maicon y Diego Milito, después de haber remontado la desventaja inicial que los blaugranas, campeones un año atrás, habían conseguido por intermedio de Pedro.

Messi, por supuesto, fue el principal foco de preocupación de un Mourinho que estructuró todo su sistema defensivo para matizar el impacto del argentino. En su reconstrucción del trámite, Mou bromeó al recordar nombre por nombre la formación de cada uno de los equipos: "Y este chico, no me acuerdo bien de su nombre, este jugador... ah Messi, ese era el chico. Y fue con él como empezamos a analizar el partido y tratar de anticipar los problemas".

Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Diego Milito fueron pilares de aquella formación del Inter que finalmente se consagró en Europa tras vencer al Bayern Munich en la final. Los tres formaron parte de aquella formación titular cuya principal misión consistía en contener al mejor jugador del mundo: "Messi no podía estar solo cuando se metía entre líneas. Lo más importante era no dejar jugar a Messi con facilidad. Recuerdo que tras el partido, la prensa italiana usaba la palabra "gabbia", cuya traducción será como una "jaula" a Messi. Al final no hacíamos una presión hombre a hombre, sino con Zanetti, Motta y Cambiasso, todo el mundo era responsable de la zona a la que Messi fuera", recordó.

Mourinho también recordó su propuesta ofensiva para castigar al Barcelona, especialmente capitalizando su transición defensa-ataque. "Sabíamos que el Barcelona era muy fuerte en las transiciones defensivas en campo rival. Pero también sabíamos que no eran tan buenos cubriendo los espacios. Nosotros teníamos gente muy rápida para atacar los espacios. Jugábamos fundamentalmente con un bloque bajo, pero salíamos muy rápido con tres, cuatro o cinco jugadores hacia posiciones ofensivas en las transiciones. Y funcionó. Creo que funcionó", rememoró.

En la vuelta, Inter profundizó su propuesta en una recordada actuación en la que Mourinho estableció un cerrojo alrededor del arco de Julio César, con los once jugadores decididos a defender la ventaja que habían conseguido en Italia. El Barcelona de todas maneras se impuso en el marcador gracias al gol de Gerard Piqué, aunque el resultado no fue suficiente y el Inter clasificó a una final en la que celebraría gracias a dos goles de Diego Milito.