Central Córdoba - Estudiantes, por el Torneo 2021: un gol de emboquillada y oficio, las virtudes del Pincha para ganar 2-1 y festejar en Santiago del Estero

Estudiantes le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero 2-1, en un partido correspondiente a la 5° fecha del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Los goles del equipo de Ricardo Zielinski los marcaron Francisco Apaolaza y Gustavo Del Prete, mientras que sobre el final descontó de penal Milton Giménez.

Con este resultado, el conjunto platense escaló en las posiciones y se ubicó a dos unidades del líder Independiente. El equipo de Julio César Falcioni tiene 11 unidades, mientras que Estudiantes está con 9, producto de tres victorias y dos derrotas. Además de los Rojos, por delante del pincha están Newell’s, Lanús y Colón, todos con diez puntos.

Lo mejor del partido

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos del primer tiempo. De un lateral en contra, Estudiantes dejó a Ayoví contra Mehring, quien rechazó corto y Apaolaza resolvió de gran manera con una definición de emboquillada, por arriba del arquero en tres cuartos de cancha. El Pincha capitalizó su concentración para atacar y defender y estar alertas a los errores individuales del adversario, como sucedió en este caso con el arquero.

El ecuatoriano Jaime Ayoví, de 33 años, mostró movimientos interesantes y participó de varias acciones de peligro en Estudiantes. El delantero se ubicó como referencia de ataque junto con Apaolaza, en el habitual esquema 4-4-2 de Zielinski. Como doble 5 jugaron Jorge Rodríguez y Nahuel Estévez, y como mediocampistas externos estuvieron Fernando Zuqui y Juan Sánchez Miño, por derecha e izquierda respectivamente.

Jaime Ayoví con la camiseta de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba, en Santiago del Estero Twitter @EdelpOficial - La Nación

Gustavo del Prete, que había ingresado por Sánchez Miño a quince del final, anotó con un zurdazo cruzado el 2-0 cuando faltan apenas 6 minutos para el final del encuentro. Nada hacía suponer que el resultado del Pincha podría correr riesgos, pero el fútbol siempre tiene guardada alguna sorpresa.

Ya en tiempo de descuento, el árbitro Silvio Trucco marcó penal por una supuesta infracción de Godoy ante Giménez que no pareció existir. No le importó al goleador de Central Córdoba, que con un derechazo fuerte y al medio batió a Andújar. Sin embargo, el 1-2 de Milton Giménez no puso en aprietos a Estudiantes. Al local ya no le quedaba tiempo para intentar la hazaña.

LA NACION