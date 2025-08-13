Central Córdoba - Lanús: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Central Córdoba y Lanús se enfrentan este jueves 13 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Central Córdoba viene de ganar 3-0 como visitante ante Cerro Largo, mientras que Lanús viene de empatar 2-2 con Academia Puerto Cabello
