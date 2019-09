A última hora, Icardi desembarcó en PSG Crédito: Instagram

Estuvo a un día de quedarse sin jugar por lo menos un semestre, hasta que a fin de 2019 se reabra el mercado de pases de invierno en Europa. Ya en los primeros seis meses de este año solo había disputado siete partidos, mientras su conflicto con el club se hacía irreversible hasta llegar a un punto de no retorno con la llegada del entrenador Antonio Conte. Inter había tomado la decisión hace un par de meses de no contar más con Mauro Icardi. Desde ese momento, el futuro del delantero rosarino estuvo en el aire porque las posibilidades que surgían no conformaban a su pareja y representante, Wanda Nara.

No prosperó un trueque con Juventus por Paulo Dybala. Icardi-Nara rechazaron las propuestas de Napoli y Monaco, mientras que de la Premier League solo llegaron sondeos y Real Madrid no resucitó el interés mostrado en otras ventanas de transferencias. La vía de escape terminó siendo París Saint Germain, que además de retener a Neymar, integrante del tridente ofensivo con Mbappé y Cavani, sumó a préstamo a Icardi unas horas antes de que cerrara el siempre estresante mercado de pases.

El argentino viajó el lunes por la mañana a Paris, acompañado por Wanda. Su cesión es sin cargo, PSG no le pagará un euro a Inter, pero si en junio próximo hace uso de la opción deberá desembolsar 70 millones de euros, una cifra que igualmente es inferior a la cláusula de 110 millones fijada a principios de este año.

El club que preside el emir de Qatar le pagará a Icardi un contrato anual de 8 millones limpios más bonus por goles y presencias. Como propietario del pase, Inter le renovó el convenio hasta 2022, con un salario de 6,5 millones en el caso de que en la próxima temporada se reincorpore al club de Milan.

Durante las seis temporadas que estuvo en Inter, Icardi marcó 124 goles en 219 partidos oficiales. Fue capocannoiere de la liga en los cursos 2014/15 y 2017/18.

Ahora el desafío del delantero será ganarse un lugar en una formación que tiene a tres figuras en ataque. Neymar, que no juega un partido en el club francés desde el 11 de mayo, deberá reinsertarse tras forzar una transferencia a Barcelona que naufragó y ser repudiado por los hinchas en el primer partido de local de la actual liga. Icardi tendrá por compañeros a sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes.

Amplio dominador en la Ligue 1 (obtuvo seis de los últimos siete títulos), PSG tiene como cuenta pendiente y desvelo la Champions League, en la que no puede superar la barrera de los cuartos de final. En la temporada pasada, tras obtener un resonante triunfo en Old Trafford, fue eliminado en el Parque de los Príncipes por un Manchester United con varios suplentes y juveniles. La semana anterior, el sorteo de la Champions le deparó un grupo con Real Madrid, Galatasaray y Brujas.

Los pases más altos del mercado

Los 222 millones de euros que Barcelona recibió de PSG por Neymar hace dos temporadas se mantienen como el récord histórico por una transferencia. En esta ventana reciente, los cinco pases onerosos fueron los siguientes:

Joao Felix (de Benfica al Atlético de Madrid) en 126 millones. Antoine Griezmann (del Atlético de Madrid a Barcelona) en 120. Eden Hazard (de Chelsea a Real Madrid) en 100. Harry Maguire (de Leicester a Manchester United) en 87, cifra que se transformó en la plusmarca por un defensor. Matthijs de Ligt (de Ajax a Juventus) en 85.

El club que más abrió el bolsillo fue Real Madrid: 307,5 millones en siete refuerzos.

El futbolista argentino involucrado en la operación más costosa fue Giovani Lo Celso, por quien Tottenham le giró a Betis 15 millones por el préstamo más una opción de compra obligatoria dentro de un año de 41 por el 80 por ciento del pase.

Boca, el que más vendió a Europa

Desde el fútbol argentino, el club que más negocio hizo con las principales ligas europeas fue Boca, que transfirió tres jugadores por un total de 33,06 millones de euros.

Boca: Nahitan Nández (Cagliari) en 18; Darío Benedetto (Olympique Marsella) en 14, y Gonzalo Maroni (Sampdoria) en 1,06.

Vélez: Matías: Vargas (Espanyol) en 10,5 y Nicolás Domínguez -lo conserva hasta diciembre- (Bologna) en 7,35.

San Lorenzo: Marcos Senesi (Feyenoord) en 7 y Ezequiel "Chimy"Ávila (Osasuna) en 2,7.

Racing: Renzo Saravia (Porto) en 5,5.

Defensa y Justicia: Lisandro Martínez (Ajax) en 7.

Rosario Central: Maximiliano Lovera (Olympiacos) en 3,3.

Huracán: Omar Alderete (Basilea) en 1.

Estudiantes: Gastón Campi (Trabzonspor de Turquía) en 880.000.

Firmas a última hora

Contrarreloj, las principales negociaciones que se cerraron este lunes fueron las siguientes. El arquero costarricense Keylor Navas -tricampeón de la Champions League- pasó de Real Madrid a PSG. El viaje inverso hará el guardavallas francés Alphonse Areola. Lisandro Magallán se sumó a Alavés en préstamo de Ajax. Sevilla invirtió ocho millones en el mexicano Javier "Chicharito" Hernández, procedente de West Ham. Radamel Falcao, con el pase en su poder, se incorporó a Galatasaray. El volante Rafinha, que participó en los tres partidos de Barcelona por la Liga, fue cedido en préstamo a Celta.

Las novelas sin final feliz

No hay mercado de pases sin novelas, esas historias de escritorio y reuniones que se alargan en el tiempo hasta que se cristalizan o quedan truncas. El receso dejó una danza de tratativas y nombres que estuvieron a punto de salir, pero al final se quedaron donde estaban.

El protagonista principal fue Neymar, arrepentido de haberse ido a PSG y obsesionado con regresar a Barcelona, donde Lionel Messi lo recibía con los brazos abiertos. Los franceses, que pretenden recuperar la inversión de 222 millones, rechazaron las ofertas de dinero y jugadores de Barcelona.

Zinedine Zidane se quedó con las ganas de traer a Paul Pogba desde Manchester United; también lo quiso al danés Eriksen (Tottenham). Las exigencias económicas de Paulo Dybala, relegado en Juventus, no fueron aceptadas por Manchester United y Tottenham. Ángel Correa, con poco lugar en el Atlético de Madrid, estuvo en el radar de Milan.