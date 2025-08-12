LA NACION

Cerro Porteño - Estudiantes: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Cerro Porteño-Estudiantes
Cerro Porteño y Estudiantes se enfrentan este miércoles 12 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.

En la anterior jornada, Cerro Porteño viene de perder 4-0 como visitante ante Bolívar, mientras que Estudiantes viene de ganar 2-0 con Carabobo FC

