Chacarita Juniors y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en la Primera Nacional

Chacarita Juniors y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en el estadio Chacarita Juniors este domingo 28 de septiembre, en un partido de la jornada 33 de la Primera Nacional. Para Chacarita Juniors el gol fue marcado por Ramiro Costa (a los 70 minutos). Para Gimnasia de Mendoza el gol fue marcado por Brian Ferreyra (a los 10 minutos).

En la próxima fecha, Chacarita Juniors se medirá con Gimnasia de Jujuy, mientras que Gimnasia de Mendoza tendrá como rival a Defensores de Belgrano.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.