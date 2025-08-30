Chacarita Juniors y Mitre empataron 2-2 en la Primera Nacional

Chacarita Juniors y Mitre empataron 2-2 en el estadio Chacarita Juniors este sábado 30 de agosto, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Chacarita Juniors los goles fueron marcados por Víctor Figueroa (a los 26 minutos) y Hernán Rivero (a los 91 minutos). Para Mitre los goles fueron marcados por David Romero (a los 53 minutos) y Javier Martínez (a los 86 minutos).

En la próxima fecha, Chacarita Juniors se medirá con Chaco For Ever, mientras que Mitre tendrá como rival a Defensores de Belgrano.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.