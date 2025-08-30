Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Chacarita Juniors y Mitre empataron 2-2 en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Chacarita Juniors y Mitre empataron 2-2 en el estadio Chacarita Juniors este sábado 30 de agosto, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Chacarita Juniors los goles fueron marcados por Víctor Figueroa (a los 26 minutos) y Hernán Rivero (a los 91 minutos). Para Mitre los goles fueron marcados por David Romero (a los 53 minutos) y Javier Martínez (a los 86 minutos).
En la próxima fecha, Chacarita Juniors se medirá con Chaco For Ever, mientras que Mitre tendrá como rival a Defensores de Belgrano.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
Casi 2 millones. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
Primera Nacional. El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
- 1
Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
River derrotó a Unión en los penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina
- 3
Gallardo dijo que River está jugando “un 5″ pero no se amedrentó ante Palmeiras: “Ellos tampoco quieren jugar contra nosotros”
- 4
San Lorenzo nunca supo cómo aprovechar que Huracán jugó más de una hora con 10 jugadores