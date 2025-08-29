LA NACION

Chacarita - Mitre, Primera Nacional: el partido de la jornada 29

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Chacarita-Mitre
Chacarita y Mitre se miden este sábado a las 14:00 en el estadio Chacarita Juniors, en un partido de la fecha 29 de la Primera Nacional.

En el torneo, Chacarita viene de empatar ante Colón por 1-1 mientras que Mitre viene de ganar ante San Telmo por 3-0.

Chacarita suma 46 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Mitre tiene 35 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

