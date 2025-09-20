Chaco For Ever venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local en la Primera Nacional

Chaco For Ever venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local, en un partido de la jornada 32 de la Primera Nacional. Para Chaco For Ever los goles fueron marcados por Santiago Úbeda (a los 41 minutos) y Matías Romero (a los 56 minutos).

En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tendrá como rival a Almirante Brown.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.