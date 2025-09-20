LA NACION

Chaco For Ever venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local en la Primera Nacional

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto
Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto

Chaco For Ever venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local, en un partido de la jornada 32 de la Primera Nacional. Para Chaco For Ever los goles fueron marcados por Santiago Úbeda (a los 41 minutos) y Matías Romero (a los 56 minutos).

En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tendrá como rival a Almirante Brown.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    1

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  2. Los ausentes, los "históricos" y las sorpresas de la lista de Diego Placente para el Mundial Sub 20
    2

    Radiografía de la lista de Argentina para el Mundial Sub 20: los ausentes, los “históricos” y las sorpresas de Diego Placente en busca de la séptima estrella

  3. El audio del VAR reveló el error en la expulsión de Plata y Flamengo emitió un comunicado lapidario contra el árbitro
    3

    El audio del VAR confirmó el error del árbitro en la expulsión de Gonzalo Plata y Flamengo apelará ante la Conmebol

  4. River necesita que el mago traiga del pasado sus tres mejores trucos
    4

    La hora de la verdad: River necesita que el mago traiga del pasado sus tres mejores trucos

Cargando banners ...