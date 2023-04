Chaco For Ever venció por 2-1 a Deportivo Riestra como local en la Primera Nacional

Chaco For Ever venció por 2-1 a Deportivo Riestra como local, en un partido de la jornada 9 de la Primera Nacional. Para Chaco For Ever los goles fueron marcados por Matías Romero (a los 61 minutos) y Nicolás Silva (a los 79 minutos). Para Deportivo Riestra el gol fue marcado por Lázaro Romero (a los 51 minutos).

En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Ferro Carril Oeste, mientras que Deportivo Riestra tendrá como rival a Mitre.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION