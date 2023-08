Chaco For Ever venció por 4-2 a Ferro Carril Oeste como local, en un partido de la jornada 27 de la Primera Nacional. Para Chaco For Ever los goles fueron marcados por Alan Sombra (a los 4 minutos), Mateo Maccari (a los 49 minutos), Jonathan Dellarossa (a los 60 minutos) y Brian Nievas (a los 67 minutos). Para Ferro Carril Oeste los goles fueron marcados por Jonathan Herrera (a los 20 minutos) y Daniel Villalva (a los 84 minutos).

En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Gimnasia de Jujuy, mientras que Ferro Carril Oeste tendrá como rival a Mitre.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION