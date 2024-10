Champions League: Dibu Martínez se lució con varias atajadas decisivas para una victoria inolvidable

Escuchar

Por la segunda fecha de la Champions League que se completó este miércoles con nueve partidos, Emiliano “Dibu” Martínez fue el gran protagonista con tres jugadas claves en el triunfo por 1-0 de su equipo, Aston Villa, ante Bayern Munich, de Alemania. Luego de la primera salvada, los Villanos consiguieron la ventaja, con el gol del colombiano Jhon Durán, y las otras intervenciones en tiempo de descuento aseguraron la victoria.

En el Villa Park, el arquero había tenido una gran intervención en los primeros minutos en una jugada que fue anulada por una posición fuera de juego. No obstante, ofreció otro capítulo de sus tapadas memorables a los 40 minutos, ocasión en la que, a mano cambiada, sacó un tremendo disparo del francés Michael Olise que iba con destino de ángulo.

La gran salvada de Dibu ante Bayern Munich

Fue una salvada descomunal de quien no podrá estar en los dos próximos partidos del seleccionado argentino por la sanción que le aplicó la semana pasada la FIFA por un gesto obsceno durante los festejos por la obtención de la Copa América y por golpear a una cámara de televisión en la derrota frente a Colombia en la última fecha de las eliminatorias. El valor extra de esa tapada lo dio el resultado final, gracias a una gran definición de Durán ante Manuel Neuer, que estaba jugando casi como último defensor con su equipo lanzado al ataque.

El gol del triunfo de Aston Villa

Ya en el tiempo de descuento, Dibu ofreció otras dos atajadas determinantes para desmoralizar a los alemanes. Primero, una gran diagonal y una habilitación bárbara dejaron mano a mano a Serge Gnabry con el arquero, que salió a tapar y evitó el gol con su rodilla izquierda ante la ovación de sus hinchas y la incredulidad de los rivales. En la última jugada del partido, un manotazo en un córner selló la muy celebrada victoria, que terminó con una serie de 18 juegos seguidos marcando goles del conjunto germano. Un dia, se le cruzó Martínez.

Las dos tapadas de Dibu en el final del partido

La gran noche del arquero marplatense fue fundamental para la segunda victoria de Aston Villa, que es uno de los siete punteros con puntaje ideal después de dos jornadas y regresó este año a la Champions League, tras 42 años de ausencia del torneo continental. Martínez, tras dos partidos, conserva la valla invicta.

“Hay gente que te quiere y gente que no te quiere... Eso no lo podés controlar. Yo doy todo por mi club y por mi selección. Trato de dar lo mejor de mí y de disfrutar del fútbol con mi equipo y con el de mi país”, manifestó Martínez minutos después del pitazo final. El número 23 se arrodilló dentro del área, levantó sus brazos y festejó. “Soy fanático de los arcos en cero, trabajo para eso. En la Premier League me están metiendo muchos goles y eso es algo que me afecta. Ayer trabajamos mucho en la concentración sobre el balón y me vino muy bien”, confió a ESPN, mientras lamentaba por su ausencia en los dos próximos partidos de la eliminatorias con el seleccionado.

"SOY FANÁTICO DE LOS ARCOS EN CERO, TRABAJO MUCHO PARA ESO." El Dibu Martínez reveló su mentalidad para ser uno de los mejores del mundo.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/eOEvLs2dLI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Más tarde, se fue al vestuario rodeado de cámaras y de asistentes, mientras desde las tribunas del estadio recibía una nueva ovación en la noche, con cantos que consolidan la admiración por el campeón del mundo en el club inglés. “Fue un partidazo. Necesitábamos ganar sí o sí”, agregó Dibu, que se sacó el buzo y se lo entregó a un fanático antes de meterse en el túnel. “Sigo soñando con la atajada a Kolo Muani (en la final de Qatar 2022) y no me quedo sólo con eso, que la gente me lo sigue recordando, y me va a marcar de por vida”, agregó, cuando le hicieron la comparación con una de las salvadas ante Bayern Munich.

Sí, en Inglaterra se canta por un argentino: hermosa ovación para DIBU MARTÍNEZ en la casa de Aston Villa tras el triunfo histórico vs. Bayern Munich en la Champions League.



📹 @J_Tanswell pic.twitter.com/UwUdEKcUj8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Y por si fuera poco, el DT, el español Unai Emery, se deshizo en halagos con el argentino: “Es muy importante. No entendería este proyecto del Aston Villa sin Dibu Martínez, porque tiene la mentalidad que yo quiero. Podemos referirnos a la mentalidad de todos, pero él quiere ganar, quiere trabajar para ganar, de exigirse para llegar a lo máximo en lo individual y lo colectivo. Esa mentalidad ganadora la tenía en Getafe cuando no jugaba o en Arsenal, no es de ahora. Para mí, es el número 1 de los arqueros, él gana partidos”.

"¿EMILIANO MARTÍNEZ? PARA MI ES EL NÚMERO 1"



✍🏻 Unai Emery, DT de Aston Villa



📺 Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/We3yN1rmav — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Otros argentinos destacados

En Anfield, a los 11 minutos se produjo el primer gol de un jugador argentino en la noche europea de la Champions League: Alexis Mac Allister resolvió casi debajo del arco del Bologna una gran habilitación de Mohamed Salah, que dejó al mediocampista y al colombiano Luis Díaz solos con el arquero en el segundo palo. Fue el 1-0 para Liverpool, que selló su 2-0 definitivo con un golazo del egipcio.

El gol de Mac Allister

Casi en simultáneo, desde Alemania no fueron buenas las noticias que llegaron con otro jugador del seleccionado: Nicolás González, titular en la Juventus, sintió una molestia muscular y dejó el campo de juego a los 12 minutos en el encuentro como visitante ante Leipzig. Pese a los dos lesionados en el primer tiempo -el otro, el brasileño Bremer-, la expulsión del arquero Michele Di Gregorio y estar dos veces en desventaja, la Vecchia Signora ganó por 3-2.

El mediocampista forma parte de la lista difundida por Lionel Scaloni para los partidos ante Venezuela y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas este mes y la sensación es que podría abrirle la puerta a otro llamado en su lugar ante la cercanía de esos juegos. A falta del parte médico, la imagen de Nico dejándose caer sobre el césped cuando estaba solo, lejos de la pelota, y tomándose el cuádriceps derecho mientras lanzaba insultos al aire ya hablaba por sí sola.

La lesión de Nico González

Otro argentino que convirtió fue Ángel Di María, en la paliza de Benfica como local por 4-0 sobre Atlético de Madrid. Fideo, titular en el conjunto portugués junto a Nicolás Otamendi, marcó de penal a los 7 minutos del segundo tiempo el 2-0 parcial y en los minutos finales fue reemplazado por Benjamín Rollheiser.

El gol de Di María, de penal

Fue una goleada categórica ante un rival en el que desde el inicio estuvieron Rodrigo De Paul (salió en el entretiempo), Julián Álvarez y Ángel Correa, con Nahuel Molina y Giuliano Simeone sumándose desde el banco de suplentes en la segunda etapa.

Ajeno a lo sucedido con los futbolistas argentinos, el gran impacto del miércoles lo dio Lille, de Francia, que con un penal anotado en el descuento de la primera etapa derrotó por 1-0 como local a Real Madrid. Así, los españoles cortaron 36 encuentros seguidos sin derrotas y 14 sin perder en la Champions League, una serie que incluyó la consagración en el torneo la temporada pasada.

LA NACION